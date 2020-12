La princesse Diana a utilisé ces 3 astuces de génie pour déjouer les paparazzi

La princesse Diana était la femme la plus photographiée au monde. Partout où elle allait, les photographes suivaient et documentaient chaque mouvement qu’elle faisait. Cependant, toute l’attention était souvent intrusive pour Diana, et elle avait quelques tours de génie dans ses manches pour déjouer les paparazzi.

La princesse Diana a porté la même chemise plusieurs fois

Princesse Diana en 1995 | Anwar Hussein / WireImage

Les clichés de paparazzi de Diana étaient très précieux pour les organes de presse à l’époque, et Diana a eu l’idée de dévaloriser ces photographies.

Selon son ancienne entraîneuse personnelle, Jenni Rivett, Diana se présenterait au gymnase avec le même sweat-shirt.

«À chaque session, tous les médias campaient à l’extérieur avec leurs appareils photo et objectifs… Je me souviens que l’une de ses stratégies était qu’elle allait porter le même sweat-shirt Virgin Active à chaque session», a déclaré Rivett, selon Hello !.

Cela signifiait que les photos de Diana se ressemblaient même si elles avaient été prises à des jours différents, ce qui les rendait plus inutiles sur le marché.

La princesse Diana ferait face aux caméras en marchant

Princesse Diana en 1990 | Anwar Hussein / Getty Images

Lors de certaines de ses visites au gymnase, Diana a eu une autre astuce pour déjouer les paparazzi. Selon cette vidéo, Diana a été vue en train de sortir de la voiture avec un photographe qui attendait à proximité. Elle a alors marché en arrière et s’est constamment détournée de la direction de la caméra, le tout dans le but de s’assurer que son visage n’apparaît pas sur les photographies prises.

Bien sûr, quand elle voulait une bonne photo d’elle-même, Diana avait également plusieurs façons d’y parvenir.

La princesse Diana a levé une pochette pour éviter les coups de décolleté

Toute personne célèbre sait que les paparazzi peuvent être impitoyables avec les photos qu’ils prennent, en particulier lorsqu’il s’agit de célébrités féminines. Les photos «Nip slip» et upskirt peuvent souvent se retrouver dans les magazines tabloïds, embarrassant les sujets de ces images.

Afin de s’empêcher d’avoir ces situations inconfortables, Diana tenait souvent une pochette devant sa poitrine chaque fois qu’elle sortait d’une voiture en portant une robe décolletée. Cela a empêché les photographes de trop voir son décolleté, ce qui pouvait être scandaleux pour une royale.

Diana aurait même qualifié ces pochettes de «sacs à clivage», selon la créatrice Anya Hindmarch, qui travaillait avec la princesse.

La princesse Diana a utilisé sa popularité pour apporter des changements importants dans le monde

Compte tenu de l’intérêt des paparazzis pour elle, Diana a décidé d’utiliser sa popularité pour de bon. Elle a commencé à s’impliquer dans le travail humanitaire et les photographes qui la suivaient ont été obligés de documenter ces activités caritatives.

Selon PopSugar, le journaliste Tom Jennings a déclaré: «Elle a pris la décision consciente de dire: ‘Eh bien, s’ils veulent suivre chacun de mes mouvements, je vais les faire me suivre dans des endroits sur lesquels je veux attirer l’attention. , ‘et peu de temps après, elle se rendait dans un hospice de lutte contre le sida à Londres.

Diana est devenue connue pour aider les personnes que la société a laissées pour compte, comme les malades du SIDA et les malades de la lèpre. À l’époque, de nombreuses personnes avaient peur d’être en contact étroit avec des personnes souffrant du sida et de la lèpre, bien que Diana ait contribué à déstigmatiser ces maladies. Les photographies de ses patients serrant la main et leur donnant des câlins ont aidé les autres à être plus ouverts pour comprendre ceux qui sont différents d’eux.