La princesse Diana a fait du vélo autour de Clarence House la nuit avant son mariage royal avec le prince Charles

La princesse Diana est devenue membre officiel de la famille royale britannique peu de temps après son 20e anniversaire. Beaucoup de choses se sont passées avant le mariage royal d’elle et du prince Charles.

La princesse Diana et le prince Charles lors de leur mariage royal | Anwar Hussein / WireImage

Charles a pleuré la nuit avant de se demander s’il pouvait aimer deux femmes – Diana et Camilla, duchesse de Cornouailles – en même temps. Pendant ce temps, Diana, qui avait également ses propres doutes sur le mariage, a passé ses dernières heures en tant que roturière à faire du vélo à Clarence House.

Des millions de personnes ont regardé la princesse Diana et le prince Charles se marier

Le 29 juillet 1981, Charles et Diana se sont mariés dans ce qui allait rapidement devenir le mariage royal du siècle. Ceux qui n’ont pas assisté aux noces à la cathédrale Saint-Paul de Londres, en Angleterre, ont regardé la cérémonie en direct à la télévision.

Environ 750 millions de personnes à travers le monde ont regardé Diana marcher dans l’allée dans ce qui allait devenir l’un de ses moments de mode les plus emblématiques. Des décennies et de nombreux mariages royaux plus tard, c’est toujours le mariage royal le plus regardé de tous les temps.

La princesse Diana a fait du vélo à Clarence House avant son mariage

La dernière nuit avant d’épouser Charles, premier dans la lignée de la famille royale, Diana s’est amusée. Restant à la résidence royale, Clarence House, Diana a erré dans les couloirs à la recherche de compagnie.

L’auteur Tina Brown a écrit à ce sujet dans sa biographie Les Chroniques de Diana, selon Vanity Fair. Elle a parlé au page de la reine mère William Tallon, qui lui a dit que Diana avait passé une partie de la nuit avec lui.

Princesse Diana à Highgrove | Photothèque Tim Graham via Getty Images

« Elle semblait si mal à l’aise que Tallon l’a invitée dans son bureau pour une conversation avec lui-même et un écuyer », a écrit Brown dans son livre. «Il se souvient qu’il lui a demandé:« Alors, allons-nous tous prendre un verre? Et l’écuyer ‘m’en a versé un raide et un jus d’orange pour Lady Diana et elle était très heureuse.’ «

«Puis elle a vu ma bicyclette se tenir contre un mur et elle est montée dessus et a commencé à faire des allers-retours, sonnant la cloche et chantant:« Je vais épouser le prince de Galles demain. Ding Dong. «Je vais épouser le prince de Galles demain! Ding Dong. »

«Je peux entendre ce vélo sonner maintenant», a déclaré Tallon. «C’était juste une enfant, tu sais, juste une petite fille.

La princesse Diana a fait du roller autour du palais de Kensington sur « The Crown »

Dans La Couronne Saison 4, il y a une scène d’une jeune Diana (Emma Corrin) patin à roulettes à travers le palais de Kensington en écoutant Duran Duran. Invité par Vogue à le confirmer, La Couronne le producteur Oona O’Beirn, a déclaré que cela s’était effectivement produit.

« C’est vrai! » dit-elle, avant d’ajouter qu’ils voulaient inclure des scènes de Diana faisant du vélo la nuit précédant son mariage royal.

Emma Corrin comme princesse Diana dans La Couronne Saison 4 | Des Willie / Netflix

Quant à savoir si la princesse du peuple a patiné dans les galeries comme elle l’a fait sur La Couronne?

«Je pense qu’elle est probablement restée fidèle à des parties moins intéressantes du palais, mais nous voulions l’installer dans les parties du palais que nous avions déjà vues», dit-elle.

Des années après leur mariage royal de conte de fées, Charles et Diana se sont séparés avant de divorcer en 1996.

