La présentation de Kazuya nous apprend la profondeur du personnage

Nintendo a dédié un mini direct pour mettre Sakurai diriger la présentation de Kazuya dans Super Smash Bros. Ultimate

Nous attendions sur le mont du destin pour en savoir plus sur la Présentation de Kazuya Mishima de Tekken dans Super Smash Bros. Ultimate. En fait, c’est l’annonce qui a ouvert l’événement Nintendo à l’E3.

Mais c’est maintenant que l’on sait quand il rejoint le roster du jeu de combat de Nintendo. Le Candidat Pack 10 sera disponible à partir du 30 juin.

Le personnage mythique de Tekken saura adapter tous vos mouvements. Masahiro Sakurai, directeur du jeu, a présenté tous les détails de son incorporation, avec une nouvelle vidéo avec tous les mouvements que le personnage adoptera dans Smash Bros.

Les attaques seront inspirées de celles de la saga Tekken, mais adaptées aux environnements tridimensionnels avec lesquels vous devrez vous battre contre le reste des personnages de l’univers Nintendo et avec les nombreux invités du jeu. De plus, comment pourrait-il en être autrement, il peut devenir un Diable, profitant de ses ailes pour se déplacer à l’écran.

A côté de lui viendra le mythique Mishima Dojo de Tekken, à l’exception qu’il n’aura pas de plateformes flottantes, mais il aura 39 thèmes emblématiques. Dans la présentation, ils ont plaisanté en disant qu’il pesait plus que Ryu de Street Fighter. De plus, de nouveaux costumes payants ont également été présentés pour les combattants Mii, rendant hommage à d’autres sagas telles que Dante de Devil May Cry ou le Dragon Blood of Skyrim.

La présentation a également permis de savoir que l’amiibo Min Min sera disponible à l’achat à partir de 2022. De plus, Sakurai a confirmé que le prochain personnage DLC sera le dernier et sera annoncé avant la fin de l’année. Par la suite, il n’y aura plus de personnages via le Fighters Pass.