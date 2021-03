La première saison de Primal de Genndy Tartakovsky arrive sur Blu-Ray cet été

Warner Bros.a annoncé la première saison de Primitif, la série animée magnifiquement brutale de Genndy Tartakovsky, sortira en blu-ray!

Si vous avez raté Primal lors de sa diffusion, ou si vous souhaitez simplement le revoir dans un format de haute qualité, vous aurez votre chance cet été. WB a annoncé que la première saison de Primal sera lancée sur Blu-Ray / DVD le 1er juin 2021.

Mangez ou soyez mangé! Tuer ou être tué! Passez en mode survie avec la série animée préhistorique n ° 1 d’Adult Swim avec la sortie de Primal: The Complete First Season de Genndy Tartakovsky sur Blu-ray et DVD de Warner Bros. Home Entertainment le 1er juin 2021.

La série acclamée par la critique affiche une note parfaite de 100% par la critique et 99% par le public sur Rotten Tomatoes, et a récemment remporté 3 Juried Emmy Awards pour sa réalisation exceptionnelle en animation.

Après une dernière saison primée de «Samurai Jack», Adult Swim retrouve le créateur Genndy Tartakovsky sur une nouvelle série animée. «Primal» met en scène un homme des cavernes à l’aube de l’évolution. Un dinosaure au bord de l’extinction. Liée par la tragédie, cette amitié improbable devient le seul espoir de survie dans un monde violent et primordial.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Entrevues dans les coulisses

COMPREND LES 10 ÉPISODES

Lance et croc

Rivière des serpents

Une mort froide

Terreur sous la lune de sang

Rage des hommes-singes

Parfum de proie

Fléau de la folie

Coven des damnés

Le mangeoire de nuit

Esclave du scorpion