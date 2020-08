La première preuve documentée de la réinfection du COVID-19 à Hong Kong ne change pas le programme de vaccination, selon des experts

L’intensité et la durée de la réponse immunitaire contre le SRAS-CoV-2 sont essentielles pour déterminer pendant combien de temps les vaccins seront efficaces et à quelle fréquence un rappel est nécessaire.

Des chercheurs de Hong Kong ont signalé ce qu’ils ont dit être le premier cas confirmé de réinfection par le COVID-19 en août, après que la personne se soit remise d’une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 fin mars. L’homme de 33 ans aurait été infecté une deuxième fois lors d’un voyage en Europe.

Les preuves documentées pour la réinfection par COVID-19 ont soulevé des questions sur la durabilité de notre immunité contre le SRAS-CoV-2 – soit naturellement, soit avec un vaccin. Le gros problème avec notre compréhension actuelle du casse-tête de la réinfection est de décoder les nombreux types de réponses immunitaires que le corps humain a au virus, experts a dit,

Dans le cas de Hong Kong, l’homme s’était rendu en Espagne et était rentré à Hong Kong via le Royaume-Uni. Un échantillon de salive a été prélevé à l’arrivée à Hong Kong dans le cadre d’un protocole de dépistage et testé positif pour le SRAS-CoV-2 le 15 août.

Des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont séquencé le virus des premier et deuxième épisodes d’infection. Cette analyse a montré que les deux séquences ne correspondaient pas, suggérant que le deuxième épisode de COVID-19 n’était pas lié au premier. Il y avait un total de 24 différences dans les séquences des deux infections.

Aucun anticorps n’a également été trouvé dans un échantillon de sang prélevé peu de temps après un test positif à l’aéroport avant son voyage. Ceci est une indication clé que le deuxième virus n’était pas resté inaperçu pendant des mois, et des preuves solides de réinfection.

“Il s’agit certainement d’une preuve plus forte de réinfection que certains des rapports précédents, car elle utilise la séquence du génome du virus pour séparer les deux infections”, Jeffrey Barret, consultant scientifique senior pour le COVID-19 Genome Project au Welcome Sanger Institute, commenter l’étude pour AFP.

Même ainsi, la réinfection est rare

Les chercheurs soulignent la nécessité de se mettre en garde contre la réinfection, même si elle est très rare.

“Notre étude prouve que l’immunité contre l’infection COVID ne dure pas toute la vie – en fait, la réinfection peut survenir assez rapidement”, Kelvin Kai-Wang To, auteur principal de la prochaine étude et microbiologiste à la faculté de médecine de l’Université de Hong Kong, Raconté AFP. «Les patients atteints de COVID-19 ne devraient pas supposer après leur guérison qu’ils ne seront plus infectés.»

Les experts non liés à l’étude sont d’accord, ajoutant que la découverte ne change pas la nécessité d’un vaccin efficace contre le SRAS-CoV-2.

“Il faut s’attendre à ce que le virus mute naturellement au fil du temps. C’est un exemple très rare de réinfection et il ne devrait pas annuler la volonté mondiale de développer des vaccins COVID-19”, Brendan Wren, professeur de pathogenèse microbienne à la London School d’hygiène et de médecine tropicale, Raconté Financial Times.

En revanche, d’autres experts sont dans une certaine mesure rassurés par le cas, puisque la deuxième infection était asymptomatique – suggérant que le système immunitaire aurait pu jouer un rôle dans la réduction de la gravité de la maladie, même s’il n’a pas neutralisé le virus dans son corps. .

“Il est très difficile de faire une conclusion solide à partir d’une seule observation”, Jeffrey Barrett du Wellcome Sanger Institute COVID-19 Genome Project. «Il se peut que les secondes infections, lorsqu’elles surviennent, ne soient pas graves, même si nous ne savons pas si cette personne était contagieuse lors de leur deuxième épisode.»

Dans une étude du 13 avril en Corée du Sud, 116 cas récupérés de COVID-19 ont été à nouveau trouvés positifs. L’étude a versé sur ces cas signalés de réinfection, et a conclu que le virus détecté chez tous les patients récupérés était simplement un virus mort résiduel de l’infection antérieure qui se manifestait comme de faux positifs.

Compte tenu des preuves des deux côtés, il n’est pas surprenant que les nouvelles sur la “ preuve ” de Hong Kong soient accueillies avec prudence par la plupart des experts, car l’étude offre des preuves limitées concernant les préoccupations générales entourant la réinfection.

La réinfection est une considération clé pour les vaccins

L’intensité et la durée de la réponse immunitaire du corps au virus SRAS-CoV-2 ont été remises en question à maintes reprises. Il s’agit d’un facteur déterminant essentiel de la durée d’efficacité des vaccins et de la fréquence à laquelle une dose de rappel est nécessaire.

Les anticorps sont des agents du système immunitaire qui sont produits rapidement dans la lutte du corps contre une infection, ou une menace pour le système immunitaire est découverte. Le nombre de ces anticorps initiaux est connu pour décliner entre le premier et le troisième mois de récupération, selon la gravité de l’infection. Mais pour COVID-19, savoir si le déclin des anticorps nous rend plus vulnérables à la réinfection est encore un mystère.

Être capable de faire la différence entre une réinfection par COVID-19 et une rechute de la même infection aidera les équipes médicales à resserrer les procédures de traitement pour les patients. Cela rapprochera également les experts de la compréhension et de l’élimination du nouveau coronavirus.

Pour le public, la preuve que la réinfection est possible apportera également de la clarté sur le processus de test, ses inexactitudes potentielles, et limitera l’alarmisme et toute fausse information ou spéculation qui pourrait circuler sur la réinfection du COVID-19.

Les experts du monde entier soulignent avec prudence que la réinfection est rare (voire très rare).

Cependant, compte tenu des nombreuses inconnues sur le virus SARS-CoV-2, il pourrait encore être risqué de vanter cette théorie comme un fait. Ceci, parce que déclarer une réinfection n’est pas possible, peut donner aux gens un faux sentiment de sécurité, ce qui pourrait être potentiellement dangereux.

