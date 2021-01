La première forme d’argent trouvée et c’est un tas d’anneaux et de haches

Vous avez de la monnaie pour une hache? Il y a des milliers d’années, les gens utilisaient des objets en bronze tels que des anneaux de cou, des lames de hache et des «côtes» (tiges incurvées et aplaties) comme type de monnaie préhistorique, ce qui en faisait la plus ancienne forme de monnaie connue au monde.

Les archéologues ont récemment analysé plus de 5000 de ces artefacts métalliques anciens datant du début de l’âge du bronze (2150 avant JC à 1700 avant JC), provenant d’environ 100 cachettes en Europe centrale.

Ils ont trouvé des hordes d’objets similaires – des nervures, des anneaux ou des lames – qui avaient à peu près la même taille et le même poids. Cette relative uniformité, ainsi que le fait que les objets ont été découverts dans des liasses ou des caches, plutôt qu’individuellement, suggèrent que ces articles représentaient des normes de valeur reconnues et étaient utilisés comme une forme de monnaie précoce aussi loin au nord que la Scandinavie, ont rapporté des chercheurs dans un nouvelle étude.

Pour être considéré comme de la monnaie – le genre qui précède les pièces de monnaie – un objet ancien doit avoir été produit en grand nombre; utilisé pour les échanges; et « normalisé d’une manière ou d’une autre, par exemple en termes d’apparence ou de poids, a déclaré l’auteur principal de l’étude Maikal Kuijpers, professeur assistant d’archéologie à l’Université de Leiden aux Pays-Bas.

Les gens échangeaient des objets contre leur valeur avant l’âge du bronze; Les néolithiques échangeaient fréquemment des poignards en silex. Mais de telles transactions traitaient les poignards individuels comme des objets de prestige, plutôt que comme des produits standardisés, a déclaré Kuijpers à 45Secondes.fr.

«C’est un aspect important de ce groupe d’objets de l’âge du bronze – ils sont clairement, intentionnellement normalisés», a-t-il déclaré. Kuijpers et le co-auteur Cătălin Popa, chercheur post-doctoral en archéologie à l’Université de Leiden, ont publié leurs résultats le 20 janvier dans la revue PLOS One .

Les anneaux de bronze ont peut-être d’abord servi de parure avant d’être utilisés comme monnaie. (Crédit d’image: MHG Kuijpers)

Dans la monnaie moderne, les dénominations des pièces de monnaie et du papier-monnaie sont fabriquées en masse de manière à être presque identiques. En comparaison, les anneaux, les nervures et les axes de l’âge du bronze examinés pour l’étude étaient moins uniformes. Mais comme les civilisations de l’époque étaient antérieures aux systèmes de pesage sophistiqués, les gens ont probablement estimé le poids d’un objet en fonction de son poids (ou de sa légèreté) dans leurs mains. En d’autres termes, le poids précis d’un objet était sans importance tant qu’il était « sensiblement identique », ont rapporté les scientifiques.

Kuijpers et Popa ont rassemblé les poids de 2 639 anneaux, 1 780 côtes et 609 lames de hache. Ils ont statistiquement comparé les poids à l’aide d’une méthode basée sur la psychophysique – un domaine de la psychologie qui quantifie la façon dont nous percevons le poids et d’autres facteurs avec nos sens. Leurs calculs ont révélé qu’un objet pesant entre 6 et 8 onces (176 et 217 grammes) serait perçu comme égal en poids à un objet pesant 7 onces (196 grammes) – le poids «standard» déterminé par les chercheurs sur la base de la gamme de poids des objets.

Têtes de hache et anneaux du trésor Carsdorf, dans la collection du Naturhistorische Museum de Leipzig, Allemagne. (Crédit d’image: MHG Kuijpers)

En plus d’offrir un aperçu des transactions de l’âge du bronze, ces résultats soulèvent des questions intrigantes sur l’évolution de l’intelligence humaine et des capacités de résolution de problèmes – «comment les gens en viennent-ils à penser à une chose telle qu’un système de pesage; l’évolution des connaissances sur le temps et comment la cognition humaine se développe », at-il ajouté.

« Notre cognition ne se déroule pas seulement dans le cerveau; elle se produit en fait dans l’engagement avec le monde et les matériaux avec lesquels nous travaillons », a-t-il déclaré.

