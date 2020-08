La première bande-annonce nous emmène en Egypte

Un nouveau cas pour Hercule Poirot! Kenneth Branagh revient en tant que maître détective belge dans “Death on the Nile”. Cette fois, lui et ses cellules grises se retrouvent en croisière sur le Nil en Égypte – mais tous les passagers ne débarqueront pas vivants.

Dans la bande-annonce, les sentiments des voyageurs bouillonnent et Poirot demande d’emblée: “Avez-vous déjà tant aimé, étiez-vous tellement obsédé par la jalousie que vous auriez pu tuer?” Le premier meurtre ne tarde pas à arriver. Et bien sûr, à la manière d’Agatha Christie, chaque passager est suspect.

Les stars d’Hollywood s’enregistrent lors d’une croisière sur le Nil

En parlant de passagers: Branagh compte sur un véritable calibre pour son casting. “Wonder Woman” Gal Gadot joue la riche héritière Linnet Ridgeway Doyle, qui est en lune de miel en Egypte avec son mari Simon (star de “Call Me by Your Name” Armie Hammer). L’ancienne amante de Simon, Jacqueline de Bellefort (actrice de “Sex Education” Emma Mackey) est toujours sur les talons du couple. Les autres rôles incluent Annette Bening (“American Beauty”), Rose Leslie (“Game of Thrones”), Letitia Wright (“Black Panther”), Russell Brand (“Men’s Trip”) et Jennifer Saunders (“Absolutely Fabulous”) à voir.

“Mort sur le Nil”: Seule la première de plusieurs suites?

Branagh, qui est à nouveau impliqué en tant que réalisateur et acteur principal, a également proposé une distribution solide avec son prédécesseur “Mord im Orient-Express”. Et ça valait le coup. Couplé au thriller policier intemporel d’Agatha Christie, le film Whodunit a rapporté plus de 350 millions de dollars dans le monde (via Box Office Mojo) avec un budget de 55 millions de dollars américains. On peut se demander si “Death on the Nile” réussira dans des conditions corona, mais il faut l’espérer. Branagh a tout un univers cinématographique d’Agatha Christie en tête avec de nombreuses autres adaptations cinématographiques.