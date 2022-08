La première bande-annonce du film d’horreur Winnie l’ourson va ruiner votre enfance

La première bande-annonce d’un film d’horreur Winnie l’Ourson : Sang et Miel a chuté, montrant que l’ours titulaire est loin du dessin animé amical de Disney … Et est plutôt vengeur. Regardez la bande-annonce ici :

Après avoir pointé un crâne et la tombe de Bourriquet, Mary supplie Christopher de partir, mais son amant vêtu d’un cardigan est catégorique sur le fait qu’il doit trouver son équipage d’animaux et met le pied à terre.

Frake-Waterfield avait précédemment déclaré à Dread Central l’intrigue : « Pooh et Piglet connaissent une baisse drastique de la nourriture à mesure que Christopher grandit. Au fil des ans, ils sont devenus de plus en plus affamés et sauvages. Ils ont dû recourir à manger Bourriquet.