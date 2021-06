La première année de Battlefield 2042 sera marquée par quatre passes de combat

Dites ce que vous voulez à propos du développeur DICE, mais sa prise en charge post-version est généralement forte. Star Wars Battlefront 2 – un titre ridiculisé à juste titre au lancement – ​​s’est transformé en quelque chose de spectaculaire une fois que le studio suédois en a fini avec, et Battlefield V a également reçu des ajouts post-sortie assez impressionnants.

Battlefield 2042, le nouveau jeu qui arrivera sur PlayStation 5 et PS4 plus tard cette année, a beaucoup en réserve tout au long de sa première année animée : un impressionnant quatre Passes de combat, réparties sur quatre saisons de contenu. Ces saisons apporteront avec elles de nouveaux spécialistes – les personnages avec lesquels vous incarnerez – en plus de nouveaux lieux.

Alors que l’éditeur EA n’a pas encore décrit l’ampleur de ses plans, le blog PS note que toutes les nouvelles cartes seront gratuites pour que tout le monde puisse en profiter, tandis que le Battle Pass se concentrera sur les produits cosmétiques et les bibelots à débloquer. Comme c’est le cas dans des jeux comme Fortnite, il y aura des niveaux Gratuit et Premium, vous n’aurez donc pas à payer si vous ne le souhaitez pas.

Si vous êtes intéressé, cependant, l’édition ultime du jeu comprendra le pass de l’année 1 complet, qui vous donnera accès au niveau Premium des quatre pass de combat au fur et à mesure de leur déploiement. Ainsi, comme la plupart des tireurs en ligne de nos jours, la période de lancement n’est que le début de l’expérience, avec beaucoup plus de post-sortie planifiée.