La première acquisition majeure de Reddit est Dubsmash: un rival de TikTok pour rapprocher la communauté des courtes vidéos

Reddit acheter Dubsmash, plate-forme vidéo courte lancée en 2014 et considérée comme l’un des grands rivaux de TikTok. Il s’agit de la première acquisition majeure de la communauté populaire en 15 ans d’histoire. On ne sait pas combien le montant de l’achat a été, mais la dernière évaluation de 2016 a placé la plate-forme dans une fourchette de 50 millions de dollars. Un montant qui aura facilement été dépassé dans cette opération.

Suchit Dash, Jonas Drüppel et Tim Specht, les trois co-fondateurs de Dubsmash, rejoindront l’équipe Reddit. Au total, ses 12 employés feront partie de Reddit, bien que, selon l’annonce de la société, Dubsmash maintiendra à la fois sa marque et sa propre plate-forme. Les applications Android et iOS continueront de fonctionner indépendamment, mais de courts outils de création de vidéos seront intégrés à la communauté Reddit.

Reddit franchit une étape importante dans son engagement envers la vidéo

Reddit permet déjà à ses utilisateurs de télécharger et de diffuser des vidéos, mais avec quelques outils d’édition très basiques. Avec l’achat de Dubsmash, ils veulent «améliorer la capacité créative de la communauté» et Reddit devrait s’améliorer à cet égard, avec des options plus élaborées.

Dubsmash n’a pas eu un démarrage très réussi. En 2015, son utilisation a considérablement diminué, mais en 2017, elle a été renouvelée et, bien que dans le sillage de TikTok, elle a réussi à capter un public considérable, avec un Succès exceptionnel parmi les adolescents afro-américains aux États-Unis.

Selon Reddit, 25% des adolescents afro-américains utilisent Dubsmash et les femmes représentent 70% de ses utilisateurs. Avec une utilisation très élevée parmi cette population, puisque 30% enregistreraient toutes les vidéos. Au total, Dubsmash rapporte avoir 1 milliard de vues de vidéos par mois.

Lil a parié sur la vidéo Reddit est né en 2017. Depuis, « il est devenu une partie importante des rédacteurs ». En 2020, les utilisateurs de la communauté ont publié des millions de vidéos et le nombre de vidéos a doublé, selon l’entreprise elle-même.

Même si une grande partie de ce contenu est constituée de gifs et de dérivés d’autres utilisateurs. Avec l’achat de Dubsmash, la grande communauté Reddit pourra peut-être attirer les visiteurs avec ses propres vidéos.

Plus d’informations | Blog Reddit