La pollution sonore a des effets à long terme sur la végétation en chassant les animaux pollinisateurs, selon une étude

La pollution sonore pose un risque à long terme pour les populations d’arbres et la diversité végétale qui peut persister même après l’élimination des sources de bruit excessif, selon une étude publiée mercredi. Le bruit causé par l’homme dans la construction, l’industrie et la construction d’infrastructures telles que les routes et les pipelines a considérablement augmenté depuis le milieu du siècle dernier, et les biologistes sont de plus en plus préoccupés par leur impact sur les plantes et les animaux. Alors que des recherches antérieures ont documenté l’impact à court terme du bruit sur les populations d’arbres car il effraie les pollinisateurs tels que les insectes et les animaux, peu d’études ont étudié les effets à long terme.

Des chercheurs aux États-Unis se sont penchés sur les populations d’arbres du Nouveau-Mexique qui avaient été exposées à un niveau élevé de bruit artificiel pendant 15 ans. Ils ont trouvé 75% moins de semis de pin pignon dans les sites bruyants que dans les sites calmes.

Ils ont ensuite examiné les parcelles où des sources de bruit avaient récemment été ajoutées ou supprimées et ont examiné comment les populations se sont rétablies.

L’équipe a émis l’hypothèse que les populations d’arbres – dans ce cas, des semis de genévriers et de pinyon – se rétabliraient lorsque les geais qui les aident à les disperser reviendraient sur les parcelles une fois que le bruit aurait disparu. Au lieu de cela, ils ont détecté une baisse à long terme du nombre de semis, les geais refusant de visiter les sites.

« Les effets de la pollution sonore humaine se développent dans la structure de ces communautés forestières », a déclaré Clinton Francis, professeur de biologie à la California Polytechnic State University et co-auteur de l’étude. « Ce que nous constatons, c’est que la suppression du bruit n’entraîne pas nécessairement immédiatement une récupération de la fonction écologique. »

Jennifer Phillips, co-auteur de la recherche publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, a déclaré que les résultats montraient comment l’impact de la pollution sonore pouvait dissuader les animaux pollinisateurs même après que le bruit ait été supprimé.

« Les animaux comme le geai des broussailles qui sont sensibles au bruit apprennent à éviter des zones particulières », a déclaré Phillips. « Il faudra peut-être du temps aux animaux pour redécouvrir ces zones auparavant bruyantes, et nous ne savons pas combien de temps cela pourrait prendre. »

Alors que les gouvernements continuent d’être confrontés à des preuves croissantes des dommages à la nature causés par l’urbanisation, a déclaré Phillips. AFP que l’impact de la pollution sonore devrait également être pris en compte dans les décisions de planification.

« Je pense vraiment que la pollution sonore et d’autres polluants sensoriels comme la lumière sont sous-pris en compte dans les mesures d’atténuation », a-t-elle déclaré.

Phillips a déclaré que l’étude pourrait aider à informer les gouvernements sur la pollution sonore pouvant avoir un impact indirect sur la biodiversité en raison de «mutualismes» ou d’effets interdépendants entre les espèces.

