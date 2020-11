La police et les manifestants s’affrontent à Paris lors de la manifestation contre la loi de sécurité globale

, 28 nov. () –

Police et manifestants sont en vedette dans des escarmouches à Paris lors de la marche nationale appelée ce dimanche contre une loi qui limite la capture d’images dans lesquelles des membres des forces de l’ordre apparaissent en pleine tension sociale en raison de l’attaque policière contre le producteur de musique Michel Zecler, noir.

Les incidents se déroulent autour de la place de la Bastille où, selon le journal ‘Le Figaro’, la police a tiré des bombes lacrymogènes sur un groupe de manifestants vêtus de noir et identifiés comme « antifascistes », qui ont érigé une barricade devant forces de sécurité, avant de leur lancer des objets.

La manifestation n’a pas eu l’entière approbation de la police compte tenu du danger de contagion qu’elle pourrait représenter du fait de la pandémie et « considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la région parisienne et les départements de la ville ».

La Préfecture, en ce sens, avait décidé de limiter cette marche à la Plaza de la República, où se concentrent désormais des milliers de personnes. Cependant, le décret a été suspendu par le tribunal administratif de Paris, autorisant les manifestants à marcher entre La Republica et La Bastille.

Les marches se sont répétées dans d’autres villes de France, comme Rennes, Lille, Bordeaux ou Montpellier, sans qu’aucun incident ne soit enregistré pour le moment.

L’attaque contre Zecler a relancé le débat sur les pratiques des forces de l’ordre et le président français Emmanuel Macron avait déjà reconnu avoir été «choqué» par les images, captées par une caméra de sécurité à l’entrée d’un studio d’enregistrement en Paris.

Les images ont été publiées jeudi par le portail Loopsider, qui a rapporté que l’homme attaqué s’était heurté à la patrouille de police alors qu’il était à l’extérieur de l’étude sans masque. Les policiers sont venus à sa rencontre, ce qui a conduit à un passage à tabac au cours duquel, selon Zecler, des insultes racistes ont été proférées.

Les événements ont eu lieu samedi et ont dans un premier temps conduit à l’arrestation du producteur, mais la diffusion des images a renversé le discours et signifié non seulement la libération de Zecler et le retrait des charges, mais aussi la suspension des agents impliqués, critiqué publiquement par le ministre de l’Intérieur, Gérard Darmanin.

La polémique a atteint l’Elysée et Macron s’est entretenu pendant 15 minutes avec Darmanin. Selon des sources proches du président citées par la chaîne BFMTV, le président est « très choqué » par les images, qui sont apparues quelques jours seulement après la violente expulsion d’un camp de migrants de la Plaza de la República à Paris.

La police a ouvert des enquêtes internes dans les deux cas, en attendant également le front judiciaire qui pourrait être déclenché par les abus allégués. Le parquet a convoqué quatre agents ce vendredi pour les interroger sur les coups portés sur Zecler.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂