La police enquête sur un prêtre transgenre mal sexiste

Le prêtre transgenre Alex Clare-Young (à gauche) a signalé la vidéo de Ben John (à droite) à la police (YouTube)

Un ministre transgenre qui a été trompé par un évangéliste après être apparu dans une vidéo de l’Église d’Angleterre a signalé l’incident à la police.

Le révérend Alex Clare-Young, un homme trans, est un pasteur de l’Église réformée unie. Il est récemment apparu dans une vidéo pour Vivre dans l’amour et la foi de l’Église d’Angleterre – une série de ressources sur les questions LGBT + publiée en prélude à une conversation plus large.

Après la sortie de la vidéo, le groupe de pression évangélique Christian Concern a mis en ligne une réponse présentée par Ben John, qui a dit qu’il était «intéressant» que la vidéo Vivre dans l’amour et la foi ait commencé avec une personne trans.

« Maintenant, bien sûr, nous ne pouvons pas agir aussi surpris à ce sujet », a-t-il ajouté.

«L’Église d’Angleterre a déjà approuvé l’idéologie transgenre et elle a déjà dit qu’elle accueillait et affirmait [trans people], ils ordonnent des personnes transgenres, mais nous sommes-nous jamais vraiment arrêtés pour nous demander s’ils devraient le faire?

John est agent de développement à la Wilberforce Academy, un programme résidentiel d’une semaine pour la «prochaine génération de leaders chrétiens dans la vie publique». Il a fait référence à Clare-Young sa femme Jo, qui est également ministre et apparaît avec lui dans la vidéo.

«Parce qu’en réalité, si [being trans] est une fausse idéologie – ce que c’est – alors ce que nous voyons ici, c’est un couple de lesbiennes », a-t-il déclaré.

«Ainsi, alors que l’Église d’Angleterre pourrait dire, nous n’avons pas encore changé la doctrine du mariage, nous avons changé la pratique, et peut-être qu’il faut y réfléchir davantage.

«Non seulement cela, ils étaient tous les deux membres du clergé. Ce n’étaient pas des laïcs, c’étaient des dirigeants de l’église. Devrions-nous ordonner des personnes transgenres? Est-ce le message que nous voulons envoyer au monde? »

John a poursuivi en disant que Clare-Young «n’est pas vraiment un homme», se trompant et utilisant les mauvais pronoms pour l’identifier.

Dans la vidéo originale, Clare-Young dit: «Je m’attends à ce que les gens me respectent, mais je ne m’attends pas à ce que les gens sachent quoi faire de moi. Certaines personnes n’ont peut-être jamais rencontré de personne trans auparavant. »

Il a signalé la vidéo de John à la police du North Yorkshire et la police traite la plainte comme un possible crime de haine, Les temps signalé.

«Je n’essaie pas d’exclure les personnes qui s’identifient comme des évangéliques conservateurs avec une vision traditionnelle des Écritures», a déclaré Clare-Young au journal.

«Je ne veux pas que quiconque soit exclu, mais je ne veux pas non plus que quiconque m’exclue.

«J’ai senti que [his comments] me causaient un préjudice personnel, à ma femme et aux autres personnes de la vidéo.

«C’est comme s’il refusait aux personnes LGBT le droit de s’impliquer dans le culte chrétien. Il décrit ma femme et moi comme étant dans un mariage homosexuel, ce qui n’est pas vrai. Cela m’a fait me sentir très en danger.

Andrea Williams, directeur général de Christian Concern, a défendu la vidéo en déclarant: «Tout le monde devrait simplement regarder la vidéo. Il n’y a rien d’abusant dans la vidéo que nous avons publiée concernant Vivre dans l’amour et la foi.

«Notre motivation est toujours d’amour pour Dieu et pour les gens. La vidéo ne contient pas d’attaques personnelles et appelle simplement l’Église d’Angleterre à maintenir sa compréhension biblique du sexe et du genre.

Williams a ensuite critiqué les «révisionnistes dans l’église», affirmant que certains essayaient de «faire taire les gens dans le débat».

«Quiconque cherche véritablement à soutenir l’enseignement biblique traditionnel, aussi gentil soit-il, est fustigé par des insultes et des injures», a-t-elle déclaré.

« L’intérêt ne semble pas être de s’engager dans une véritable réflexion biblique, mais plutôt de l’utiliser comme un outil pour trouver leur propre chemin. »

RoseActualités a contacté Christian Concern et Ben John pour commentaires.