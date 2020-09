La police de Birmingham déclare un incident majeur après de multiples coups de couteau dans le village gay de la ville

Les forces de l’ordre ont bouclé la jonction de Hurst Street et Bromsgrove Street après une série de coups de couteau qui ont fait «un certain nombre de personnes» blessées. (Capture d’écran via Birmingham Live)

La police a déclaré un incident majeur dans le quartier queer de Birmingham, dans les Midlands de l’ouest de l’Angleterre, tôt dimanche matin (6 septembre) après avoir signalé plusieurs coups de couteau. La police des West Midlands a déclaré que des policiers avaient été appelés au centre-ville à 12h30. Les services d’ambulances ont suivi. La police a déclaré qu’il y avait eu «un certain nombre» de victimes, mais la gravité des blessures n’était pas immédiatement connue. Dans le patchwork de déclarations de témoins et de rapports de police, il est apparu qu’une fureur a éclaté dans la zone dans et autour du village gay, emballé le long de Hurst Street, ont déclaré des témoins. Une victime aurait été poignardée dans le village gay, tandis que d’autres coups de couteau se seraient produits à Snow Hill et à proximité du centre Arcadian, un centre commercial regorgeant de bars et de lieux de vie nocturne. Assez effrayant ce soir – coups de couteau autour de Hurst Street et du village gay. Tant de policiers – j’espère que les gens sont en sécurité… #Birmingham #GayVillage #HurstStreet – Calvin Biddle (@ Biddle99) 6 septembre 2020 Imaginez que vous quittez votre immeuble dans l’Arcadian pour y trouver du sang partout et se faire dire qu’il y a eu plusieurs coups de couteau dans la rue Hurst 😭😭 dans quel monde vivons-nous – 🍭𝒟𝒾𝓍𝒾𝑒 𝒫❁𝓅🍭 (@DixiePopDP) 6 septembre 2020 Une “série d’incidents dans la région de Hurst Street” s’est produite, a déclaré le maire de West Midlands, Andy Street, informé par le chef de la police, selon le BBC. Il a déclaré que les incidents «semblent être liés» mais que leur motivation n’est «pas encore comprise». A lire : Umbrella Academy saison 2 : un trailer promo très 80's Au moment de la rédaction du présent rapport, la police a bouclé le coin de Hurst Street et Bromsgrove Street, où de nombreuses personnes étaient assises à des tables extérieures et buvaient plus tôt. Un incident majeur fait référence à une urgence qui nécessite les arrangements spéciaux de plus d’un service d’urgence, d’une autorité locale ou du service national de santé. Tous les services d’urgence avaient été appelés sur les lieux, a indiqué la police. “ Nombre de coups de couteau ” saisissent le village gay animé de Birmingham et les zones voisines, selon des témoins et la police. Un promoteur de club local à Arcadia a affirmé qu’une bagarre avait éclaté tôt le matin. Cara Curran a dit BBC Radio 5 qu’elle a pointé vers 12h30 du matin et, tout en prenant un verre avec des collègues, a vu «un groupe de garçons contre un autre groupe de garçons» et qu’elle avait entendu des insultes racistes pendant l’incident. ‘Je n’ai jamais rien vu de tel’ La police a déclaré un incident majeur après un coup de couteau dans le centre-ville de Birmingham. Cara travaille dans la région et était sur les lieux. Elle dit @chriswarburton_ ce qu’elle a vu sur # 5LiveDéjeuner pic.twitter.com/GEA4nrMHfF – BBC Radio 5 en direct (@ bbc5live) 6 septembre 2020 La force a confirmé l’incident dans un communiqué de presse, écrivant: «Nous pouvons confirmer que vers minuit 30 aujourd’hui (dimanche 6 septembre), nous avons été appelés pour des informations faisant état d’un coup de couteau dans le centre-ville de Birmingham. «Nous avons immédiatement assisté, ainsi que des collègues du service ambulancier. Un certain nombre d’autres coups de couteau ont été signalés dans la région peu de temps après. A lire : Sondage sony psn store Avez-vous eu le credit de 10 euros L’agence a souligné qu’il y avait un «certain nombre de blessés» et a reconnu les rapports de témoins faisant état de coups de feu, mais n’est pas en mesure de le confirmer au moment de l’enquête.

