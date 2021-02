La police allemande confisque 55 millions d’euros de Bitcoins à un fraudeur, mais ne peut pas «encaisser» parce qu’elle n’a pas le mot de passe

On dit qu’entre 17 et 23% des bitcoins existants ont disparu à jamais. Des milliards d’euros perdus dus à des oublis et des oublis plus ou moins volontaires qui continuent de se produire.

C’est ce qui est arrivé récemment à la police allemande, qui a saisi 1700 bitcoins stockés dans un portefeuille numérique appartenant à un escroc qui a passé deux ans en prison pour ses crimes. Le problème? Il ne leur donne pas le mot de passe d’accès, donc l’argent dans ce porte-monnaie, actuellement évalué à 55 millions d’euros, est inaccessible.

« Nous lui avons demandé le mot de passe mais il ne nous le dit pas »

Les responsables de cette affaire ont tenté de tromper le fraudeur et de lui demander le mot de passe de ce portefeuille numérique, mais il ne lâche pas de promesse. « Peut-être que vous ne connaissez pas le mot de passe», a expliqué le parquet de la ville bavaroise de Kempten dans des déclarations à ..

Cet escroc a été condamné à deux ans de prison après avoir été prouvé que avait installé un logiciel d’extraction de crypto-monnaie sur les ordinateurs de différentes personnes sans autorisation.

Cet argent collecté par toutes ces machines s’est retrouvé dans un portefeuille numérique avec pas moins de 1700 bitcoins.

Cette bourse a été saisie par la police allemande, mais elle n’a pas pu accéder à cet argent (environ 55 millions d’euros avec la valeur actuelle d’un bitcoin, qui est d’environ 39000 €) car le portefeuille est protégé par un mot de passe auquel ils n’ont pas accès.

La valeur de ce sac à main il s’est multiplié après le séjour de l’escroc en prison. Début 2018, le procureur a pu accéder à 86 de ces bitcoins qui n’étaient pas protégés par mot de passe et qui ont été échangés contre une valeur de 500000 euros qui sont allés au Trésor public.

Selon les responsables de l’enquête, ils ne peuvent pas accéder à ces bitcoins, mais l’escroc non plus. S’ils y avaient accès, les crypto-monnaies seraient vendues et les fonds levés feraient partie du trésor de l’État car ils n’étaient volés à personne en particulier.