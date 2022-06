La podcasteuse et journaliste Dame Deborah James décède d’un cancer de l’intestin à 40 ans

La bataille de huit ans de Dame Deborah James contre le cancer de l’intestin est terminée.

La journaliste anglaise et animatrice de podcast de la BBC est décédée mardi à l’âge de 40 ans. La mort de James a été annoncée sur sa page Instagram officielle. La journaliste a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin en 2016. Deux ans plus tard, en 2018, elle a commencé à partager son parcours contre le cancer avec les auditeurs du podcast de la BBC « You, Me and the Big C ».

« Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de Dame Deborah James ; la femme, la fille, la sœur et la maman les plus incroyables. Deborah est décédée paisiblement aujourd’hui, entourée de sa famille », lit-on dans l’hommage Instagram qui a partagé sa mort. « Deborah, que beaucoup d’entre vous connaissent sous le nom de Bowelbabe, a été une source d’inspiration et nous sommes extrêmement fiers d’elle, de son travail et de son engagement dans les campagnes caritatives, la collecte de fonds et ses efforts sans fin pour sensibiliser au cancer qui a touché tant de vies. »

Le message a ensuite réitéré les efforts de l’hôte pour attirer l’attention sur la question des cancers liés à l’intestin et ouvrir des conversations largement considérées comme hors de propos.

« Deborah a partagé son expérience avec le monde pour sensibiliser, briser les barrières, défier les tabous et changer la conversation autour du cancer », note le message. « Même dans ses moments les plus difficiles, sa détermination à collecter des fonds et à sensibiliser était inspirante. »

« Nous vous remercions de nous avoir accordé du temps en privé en tant que famille, et nous sommes impatients de poursuivre l’héritage de Deborah dans le futur grâce au @bowelbabefund. Merci d’avoir joué votre rôle dans son voyage, vous êtes tous incroyables », poursuit le message.

En mai de cette année, quelques jours seulement après avoir révélé qu’elle avait mis fin à ses traitements et qu’elle était entrée en soins palliatifs, James a lancé l’initiative du Fonds Bowelbabe pour la recherche sur le cancer. Deux jours plus tard, elle est nommée Dame Commandeur par le prince William, duc de Cambridge. À la mort de James, Bowelbabe a levé plus de 6 000 000 € sur son objectif de 250 000 € avec l’aide de plus de 308 000 supporters.

La dernière partie du message annonçant la mort de James, qui a été partagée avec sa permission, a offert certaines des dernières réflexions de la journaliste.

« Et quelques dernières choses de Deborah… ‘trouvez une vie qui en vaut la peine ; prendre des risques; aimer profondément; n’ayez aucun regret; et toujours, toujours un espoir rebelle « , a conclu le message, ajoutant: » Et enfin, vérifiez votre caca – cela pourrait simplement vous sauver la vie.

La journaliste laisse dans le deuil son mari Sébastien Bowen et ses enfants Hugo, 14 ans, et Eloïse, 12 ans.

