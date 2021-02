La plus grande famille britannique affirme que le verrouillage a été un «  cauchemar  »

Axess Industries Chauffage mobile électrique à air pulsé de grande puissance

Générateur d'air chaud pulsé mobile de grande puissance pour le chauffage de locaux fermés et isolés atteignant plus de 1000 m², tels que des ateliers, des pièces de réception, des volumes de stockage et des chantiers.Ce modèle est facile d'utilisation et possède des poignées pour le transporter ...