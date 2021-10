La plus grande curiosité de la série « The Squid Game » sur Netflix

Avez-vous vu la série Squid Game et en voulez-vous plus ? Eh bien, faites attention à cette curiosité que vous n’avez peut-être même pas remarquée.

Il existe de nombreux sites Web qui ont dressé leurs listes de divers curiosités sur The Squid Game, une série Netflix sud-coréenne qui frappe fort. A tel point que c’est le plus vu du mois de septembre dernier et je ne serais pas surpris si c’était octobre.

Dans 45Secondes.fr, nous ne parlerons que d’une curiosité. Quelque chose qui vient du chapitre un de la série et dont beaucoup de gens n’ont même pas réalisé le détail. Si vous n’avez pas vu « The Squid Game », nous vous invitons à quitter ce post, car il contient de très gros spoilers pour la série. Si vous l’avez vu, allez-y.

La recherche du prochain match

Si vous avez vu la série, vous saurez que les plus de 400 participants à ces jeux pour enfants essaient presque toujours de garder une longueur d’avance sur les événements. Par différents moyens, ils découvrent les jeux suivants qu’ils vont devoir subir : L’un des protagonistes s’infiltre dans un conduit de ventilation et voit des choses, d’autres profitent des informations d’un chirurgien qui travaille pour certains soldats….

Mais ce qu’ils ne savent pas et ne réalisent même pas à la fin de la série, c’est que les jeux apparaissent dans la pièce où ils mangent, se reposent, voient l’argent tomber dans la tirelire, etc. etc.

Dans le premier chapitre on ne l’apprécie pas très bien car les 456 lits des participants le recouvrent, mais dès le premier gros combat entre participants, lorsque les lits superposés tombent ils révèlent que les jeux auxquels ils vont jouer sont peints dans les murs de l’immense salle.

Oui les amis. Si vous le regardez, dès le premier chapitre, nous avons chacun des jeux auxquels ils vont participer peints sur les murs et personne, PERSONNE ne remarque ce détail. Même les gardiens qui « aident » le chirurgien et lui donnent des informations ne le savent pas, car s’ils connaissaient ce détail, ils lui diraient de regarder les murs.