« La plupart des études supposent que tout dans le cerveau s’arrête lorsque le cœur cesse de battre, mais ce n’est pas le cas »: des cellules qui se développent après la mort

«La plupart des études supposent que tout dans le cerveau s’arrête lorsque le cœur cesse de battre, mais ce n’est pas le cas», a expliqué Jeffrey Loeb, un neurologue travaillant à l’Université de l’Illinois. Ce n’est pas un déni exhaustif, ni un phénomène inexplicable, «nous n’avons tout simplement pas quantifié ces changements jusqu’à présent» et, si vous regardez de plus près, ils sont des changements très intéressants qui peuvent avoir des implications importantes en science biomédicale.

Parce que là, à l’abri à l’intérieur du crâne, il y a certaines cellules cérébrales qui deviennent plus actives et se développent après la mort, qui s’efforcent de continuer à remplir leur rôle malgré le fait que tout est déjà perdu. Comme si c’étaient ces soldats japonais qui ne se sont pas rendus après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Des cellules zombies?

Et cela, bien que cela ne soit pas évident dès le départ, a des conséquences. Parce que, comme le pense Loeb lui-même, une grande partie des informations dont nous disposons sur de nombreux troubles neurologiques sont basées sur des tissus essentiellement morts. Si les tissus changent après la mort, Pouvons-nous être sûrs que le substrat neurobiologique des troubles est ce que nous pensons?

Pour vérifier cela, Loeb et son équipe ont comparé des tissus frais (prélevés sur 20 patients ayant subi une chirurgie de l’épilepsie) avec des tissus morts depuis plus de 12 heures. Ils ont examiné l’expression des gènes, l’activité spécifique des cellules et la structure des tissus eux-mêmes. Leurs résultats suggèrent que la majeure partie de l’activité génomique était stable pendant 24 heures, l’activité générique s’est rapidement épuisée.

Le plus drôle est, par exemple, que les cellules gliales non seulement n’étaient pas épuisées, mais leur expression augmentait. C’est quelque chose qui, d’ailleurs, a du sens: ces types de cellules démarrent quand les choses tournent mal et « se nourrissent » précisément de déchets. Cependant, mesurer ces processus (qui, aussi logiques soient-ils, ont été relativement oubliés) est une question de la plus haute importance.

Parce que? Selon Loeb, parce que « les chercheurs doit prendre en compte ces changements génétiques et cellulaires, et de réduire autant que possible l’intervalle post-mortem pour réduire l’ampleur de ces changements. post mortem peut être mieux compris. «

