La PlayStation 5 vous permettra de transférer des jeux sur un stockage USB externe après sa première mise à jour majeure

Sony vient d’annoncer toutes les nouvelles qui viendront sur la PlayStation 5 dans sa première mise à jour majeure, qui sera déployée tout au long de la journée demain dans le monde. La nouveauté la plus frappante est que, enfin, ce sera possible stocker des jeux sur un périphérique USB externetant que vous répondez aux exigences.

C’est une fonction intéressante pour ne pas avoir à réinstaller un jeu que nous avons précédemment téléchargé, joué et supprimé, mais il convient de clarifier une nuance importante: les jeux peuvent être stockés sur le périphérique USB, mais ils ne peuvent pas en être exécutés. La raison, indiquent-ils de Sony, est que les jeux PS5 ont besoin de la vitesse du SSD intégré dans la console elle-même.

De la console à l’USB et je tire car c’est à mon tour

Comme indiqué par Sony, après avoir installé la mise à jour sur la console, les joueurs pourront transférer des jeux PS5 sur un stockage USB, quelque chose conçu pour libérer de la mémoire interne. La fonction permettra copie de la console vers le stockage externe et du stockage externe vers la console Et selon Sony, il sera plus rapide de réinstaller les jeux PS5 à partir du stockage que de les télécharger à nouveau et de les copier à partir du disque.

Les jeux copiés sur un stockage externe peuvent être automatiquement mis à jour le cas échéant et, en plus, vous pouvez sélectionner les modes de jeu à installer (histoire ou multijoueur, par exemple) dans les titres qui le permettent. Ce qui ne sera pas possible, c’est, d’une part, d’exécuter les jeux directement à partir du stockage externe et, d’autre part, télécharger des jeux directement sur le stockage externe. En d’autres termes, ils doivent d’abord être téléchargés sur la console, puis transférés sur le périphérique USB.

Et n’importe quel stockage USB peut-il être utilisé? Pas exactement. Sony a une série d’exigences qui doivent être remplies et ce sont les suivantes:

SuperSpeed ​​USB 5 Gbit / s ou version ultérieure.

250 Go minimum, capacité maximale de 8 To.

Dans tous les cas, de Sony, ils déclarent que tous les périphériques USB ne sont pas garantis de fonctionner avec PS4 et rappelez-vous que 1) l’unité ne peut pas être connectée via un concentrateur USB et que deux ou plusieurs unités USB ne peuvent pas être connectées en même temps. Dans ce cas, un seul peut être utilisé à la fois.

Il faut se rappeler que Sony a annoncé il y a des mois que le stockage de la PlayStation 5 peut être étendu à l’avenir à l’aide de lecteurs M.2. Selon les mots de la société, « nous travaillons actuellement sur cette fonctionnalité et nous vous tiendrons au courant de toute mise à jour. »

Plus de nouvelles pour la console

Bien que la fonction de déplacement des jeux soit la plus frappante, la vérité est qu’elle n’est pas la seule. Dans la nouvelle mise à jour, il a été implémenté Partager le jeu entre les générations (pour que les joueurs PS5 puissent partager l’écran avec les joueurs PS4 et même leur permettre de jouer), le pré-téléchargement des mises à jour du jeu (qui devra être activé par les développeurs), la possibilité de masquer les jeux de la bibliothèque et différentes améliorations au niveau de l’interface.

