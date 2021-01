La planète meurt plus vite qu’on ne le pensait

L’humanité se dirige vers un «avenir horrible» d’extinctions massives, de crises sanitaires et de perturbations constantes de la société induites par le climat – un avenir qui ne peut être évité que si les dirigeants mondiaux commencent à prendre les menaces environnementales au sérieux, avertissent les scientifiques dans un nouvel article publié le 13 janvier dans le journal Frontières en science de la conservation .

Dans l’article, une équipe de 17 chercheurs basés aux États-Unis, au Mexique et en Australie décrit trois crises majeures auxquelles la vie est confrontée Terre : perturbations climatiques, déclin de la biodiversité et surconsommation et surpopulation humaines. Citant plus de 150 études, l’équipe soutient que ces trois crises – qui ne devraient s’intensifier que dans les décennies à venir – placent la Terre dans une position plus précaire que la plupart des gens ne le pensent, et pourraient même mettre en danger la race humaine.

Le but du nouveau document n’est pas de gronder les citoyens ordinaires ou d’avertir que tout est perdu, ont écrit les auteurs – mais plutôt de décrire clairement les menaces auxquelles notre planète est confrontée afin que les gens (et, espérons-le, les dirigeants politiques) commencent à les prendre au sérieux et à planifier mesures d’atténuation, avant qu’il ne soit trop tard.

«Le nôtre n’est pas un appel à se rendre», ont écrit les auteurs dans leur article. «Nous visons à fournir aux dirigeants une« douche froide »réaliste de l’état de la planète, qui est essentielle pour planifier pour éviter un avenir horrible.»

À quoi ressemblera cet avenir? Pour commencer, écrit l’équipe, la nature sera beaucoup plus solitaire. Depuis le début de l’agriculture il y a 11000 ans, la Terre a perdu environ 50% de ses plantes terrestres et environ 20% de ses animaux la biodiversité , ont déclaré les auteurs, citant deux études, l’une de 2018 et l’autre de 2019 . Si les tendances actuelles se poursuivent, pas moins d’un million des 7 à 10 millions d’espèces végétales et animales de la Terre pourraient être menacées d’extinction dans un proche avenir, selon le nouveau document.

Une telle perte énorme de biodiversité perturberait également tous les grands écosystèmes de la planète, a écrit l’équipe, avec moins insectes pour polliniser les plantes, moins de plantes pour filtrer l’air, l’eau et le sol, et moins de forêts pour protéger les établissements humains contre les inondations et autres catastrophes naturelles, a écrit l’équipe.

Pendant ce temps, ces mêmes phénomènes qui causent désastres naturels devraient tous devenir plus forts et plus fréquents en raison de changement climatique . Ces catastrophes, associées aux sécheresses induites par le climat et à l’élévation du niveau de la mer, pourraient 1 milliard de personnes deviendraient des réfugiés climatiques d’ici 2050, forçant des migrations massives qui mettent davantage en danger les vies humaines et perturbent la société.

La surpopulation ne facilitera rien.

«D’ici 2050, la population mondiale atteindra probablement environ 9,9 milliards de personnes, la croissance prévoyant pour beaucoup de se poursuivre jusque dans le siècle prochain», ont écrit les auteurs de l’étude.

Cette croissance en plein essor aggravera les problèmes sociétaux tels que l’insécurité alimentaire, l’insécurité du logement, le chômage, la surpopulation et les inégalités. Des populations plus importantes augmentent également les chances de pandémies , a écrit l’équipe; alors que les humains envahissent de plus en plus les espaces sauvages, le risque de découvrir de nouvelles maladies zoonotiques – comme le SARS-CoV-2, le virus qui cause COVID-19[feminine – devient toujours plus grand, selon une étude publiée en septembre 2020 dans la revue Développement mondial .

Alors que nous pouvons voir et ressentir les effets du réchauffement climatique au quotidien – comme chaleur record à travers le monde et saisons des ouragans de plus en plus actives , par exemple, les pires effets de ces autres crises pourraient mettre des décennies à se manifester, a écrit l’équipe. Ce délai entre la cause et l’effet peut être responsable de ce que les auteurs appellent un effort «totalement insuffisant» pour faire face à ces menaces environnementales envahissantes.

« Si la plupart de la population mondiale comprenait et appréciait vraiment l’ampleur des crises que nous résumons ici, et l’inévitabilité de la détérioration des conditions, on pourrait logiquement s’attendre à ce que des changements positifs dans la politique et les politiques correspondent à la gravité des menaces existentielles », a écrit l’équipe. . « Mais le contraire se déroule. »

En effet, la semaine dernière une étude publiée dans la revue Changement climatique de la nature a révélé que les humains ont déjà dépassé les objectifs de réchauffement climatique fixé par l’Accord de Paris de 2015, et nous sommes actuellement sur la bonne voie pour habiter un monde qui est 4,1 degrés Fahrenheit (2,3 degrés Celsius) plus chaud que la moyenne des températures mondiales à l’ère préindustrielle – un peu plus de la moitié du «pire» des Nations Unies. scénario de cas. » Les nations ont également échoué à se réunir objectifs de base en matière de biodiversité établi par l’ONU en 2010, notent les auteurs.

L’avenir sombre décrit dans cet article n’est pas garanti, ont écrit les auteurs, tant que les dirigeants et les décideurs du monde entier commenceront immédiatement à prendre au sérieux les problèmes dont nous sommes saisis. Une fois que les dirigeants ont accepté «la gravité de la situation», alors les changements à grande échelle nécessaires pour conserver notre planète peuvent commencer. Ces changements doivent être radicaux, y compris « l’abolition de la croissance économique perpétuelle … [and] une sortie rapide de l’utilisation des combustibles fossiles », ont écrit les auteurs.

Mais la première étape est l’éducation.

« Il incombe donc aux experts de toute discipline traitant de l’avenir de la biosphère et du bien-être humain … d’éviter d’enrober les énormes défis à venir et de » dire les choses telles qu’elles sont « », a conclu l’équipe. «Tout le reste est au mieux trompeur… potentiellement mortel pour l’entreprise humaine au pire.

