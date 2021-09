La pire chose à propos du micrologiciel PS5 21-02.04

Nous pouvons probablement tous convenir que Mise à jour du micrologiciel PlayStation 5 21-02.04 [These naming conventions suck – Ed] est un grand pas en avant pour le nouveau système de Sony. Tandis que le Emplacement d’extension SSD s’avérera une bouée de sauvetage pour ceux qui aiment se gaver de plusieurs titres à la fois, il y a une tonne d’améliorations globales de la qualité de vie, comme les modifications de l’interface des trophées et les améliorations de la barre de menu Game Base.

Mais un changement subtil que nous avons remarqué est la façon dont le détenteur de la plate-forme a ramené toutes les icônes de jeu à leur valeur par défaut, et beaucoup d’entre elles ont l’air de rien. Auparavant, les éditeurs pouvaient mettre à jour dynamiquement les vignettes de leurs titres sur l’écran d’accueil pour refléter les mises à jour et le contenu saisonnier, mais maintenant Sony n’affiche que l’illustration standard, qui dans de nombreux cas n’est pas très bonne :

Il s’agit d’une capture d’écran rapide de notre bibliothèque de jeux PS5 après la mise à jour du micrologiciel, montrant les icônes de base de FIFA 21 et NBA 2K22. Marvel’s Avengers, également, montrait de belles œuvres d’art avec Black Panther dessus – mais maintenant, il est devenu un symbole non descriptif des Avengers. Nous ne pouvons pas imaginer que les éditeurs en seront ravis car, comme mentionné précédemment, la plupart du temps, ils mettaient à jour l’icône pour annoncer les mises à jour et le nouveau contenu.

Nous avons remarqué que certains sur les réseaux sociaux célébraient le fait que la mise à jour a, en fait, supprimé la bannière « Greatest Hits » des icônes de jeux comme Bloodborne et Uncharted 4: A Thief’s End. Mais nous ne pouvons pas imaginer qu’il faudra longtemps avant que Sony ne revienne à l’ancienne méthode d’affichage des tuiles de jeu : après tout, pourquoi cela donnerait-il aux développeurs la possibilité de mettre à jour les icônes, pour simplement ignorer tout cela et afficher la valeur par défaut image à la place ?