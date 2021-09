La photo qui a fait le buzz : Tom Holland sera-t-il dans la deuxième saison d’Euphoria ?

in

HBO Max

Une image virale sur les réseaux a suscité les réflexions des fans de l’acteur pour une éventuelle participation à la série HBO.

Séries © GettyLa photo qui a fait le buzz : Tom Holland sera-t-il dans la deuxième saison d’Euphoria ?

Euphorie Il se prépare pour sa deuxième saison, après les deux épisodes spéciaux sortis fin 2020 et au début de cette année comme passerelle entre les deux tranches. Ils réalisent actuellement le tournage correspondant de la série HBO Max, mais L’apparition de Tom Holland sur le plateau a été surprise et les fans s’interrogent sur son éventuelle implication.

L’approche sentimentale entre l’acteur et Zendaya, protagoniste du programme, puisque ce qui a commencé comme une belle amitié a commencé dans les enregistrements des films de Homme araignée dans l’univers cinématographique Marvel, c’est devenu une romance après avoir été attrapé par les paparazzi de Page Six. C’est pourquoi leur approche a conduit à l’idée d’avoir plus de projets ensemble.

+ Tom Holland sera-t-il dans Euphoria 2 ?

Lors d’un entretien avec Collider à la mi-mars, À M a montré son intérêt à faire partie de l’émission pour adolescents de HBO : « J’adorerais être avec Jason Batalon à l’arrière-plan de l’une des scènes de Zendaya, simplement parce qu’ils sont deux de mes meilleurs amis et j’adorerais faire quelque chose avec eux. », a-t-il assuré. Cependant, au cours des dernières heures, il est devenu viral la photo suivante.

L’image, prise, publiée puis supprimée par Jason Chadwick, correspond à l’ensemble d’enregistrement de la deuxième saison de Euphorie, alors les fans de la série ont commencé à commenter sur les réseaux une prétendue participation. Pour le moment, il s’agit plus d’un souhait des fans que d’un fait, mais ils gardent espoir que cela se produira à l’avenir.

Bien qu’il faille également dire que la photo a également attiré l’attention du fandom MCU, car dans sa pose, elle recrée le célèbre mème de Homme araignée se pointant du doigt et certaines théories ont été déclenchées, comme si c’était un clin d’œil au Spider-Verse. Il restera une fois de plus dans l’imaginaire populaire et les réponses à ce film nous seront connues le 17 décembre avec la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

