La photo de l’ensemble de Sandman révèle un premier regard sur Kirby Howell-Baptiste en tant que mort

Faisant suite à notre premier regard sur l’acteur Tom Sturridge en tant que personnage principal Dream dans la prochaine adaptation de Netflix de L’homme de sable, la co-star Kirby Howell-Baptiste a maintenant été repérée sur le plateau comme l’une des histoires d’autres personnages cruciaux : la mort. Tout comme l’aperçu rapide de Dream, notre première vue de la mort n’est pas particulièrement bourrée d’action, mais elle semble montrer une scène familière en cours de tournage.

Quand vous êtes tombé sur une série Netflix en cours de tournage à Richmond… pic.twitter.com/o3oPQ48bF5 — Steffi_daydreamer (@stef_daydreamer) 23 juin 2021

Les caractéristiques de l’image Kirby Howell-Baptiste dans un costume tout noir typique des tenues de Death dans la bande dessinée source de Neil Gaiman, avec Sturridge également visible en arrière-plan. La scène en question provient probablement du numéro intitulé « Le son de ses ailes », qui est l’introduction du lecteur à la mort, qui fournit à son frère une perspective bien nécessaire après avoir commencé à ruminer (il en fait beaucoup) à la fin d’un quête importante.

Le casting de Howell-Baptiste a suscité quelques critiques de la part des fans de L’homme de sable, avec certains déçus que l’itération d’action en direct du personnage n’ait pas la peau pâle de son homologue de bande dessinée. Gaiman, mais a depuis répondu de front à ces plaintes en disant :

« Je me fous de tout le travail. J’ai passé 30 ans à lutter avec succès contre les mauvais films de Sandman. Je ne me moque pas des gens qui ne comprennent pas/n’ont pas lu Sandman se plaindre d’un non-binaire Le désir ou que la mort ne soit pas assez blanche. Regardez le spectacle, décidez-vous.

Pas tout à fait terminé, l’auteur et créateur a poursuivi, conseillant à nouveau aux fans de regarder la série et, idéalement, de lire la bande dessinée, avant de porter un jugement. « Eh bien, oui. Mais il faudrait avoir lu les bandes dessinées pour le savoir. Et les gens qui crient semblent avoir sauté cette étape », a-t-il déclaré en réponse aux personnes se plaignant que le personnage Desire n’était pas binaire.

de Netflix L’homme de sable La série sera basée sur la série de bandes dessinées acclamée par la critique de l’auteur Neil Gaiman. L’homme de sable a initialement couru pour 75 numéros de 1989 à 1996, et suit le personnage principal Dream, également connu sous le nom de Morpheus (entre autres noms), une entité conceptuelle aux prises avec sa place dans l’univers. Il est l’un des sept sans fin, l’autre sans fin étant le destin, la mort, le désir, le désespoir, le délire, anciennement le plaisir et la destruction. L’homme de sable est une histoire sur le pouvoir des histoires et comment elles peuvent évoluer, et comment Morpheus, le seigneur des rêves, est capturé et apprend par la suite que le changement est souvent inévitable.

La série a amassé un casting stellaire, dont Gwendoline Christie (Le Trône de Fer) comme Lucifer, souverain de l’enfer, Vivienne Acheampong (Les sorcières) en tant que Lucienne, bibliothécaire en chef et gardien de confiance du royaume de Dream, Boyd Holbrook (Logan) comme The Corinthian, un cauchemar échappé, Charles Dance (Parc Gosford, Le Trône de Fer) comme Roderick Burgess, Charlatan, maître chanteur et magicien, Asim Chaudhry (Les gens ne font rien) comme Abel et Sanjeev Bhaskar (Hier) en tant que Caïn, la première victime et le premier prédateur, résidents et sujets fidèles du Royaume des Rêves.

Neil Gaiman est à bord en tant que producteur exécutif et co-scénariste de l’adaptation, la série étant produite par Warner Bros. Television. David S. Goyer sera également producteur exécutif, avec Wonder Woman l’écrivain Allan Heinberg écrivant la série aux côtés de Gaiman.

