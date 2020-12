La photo de Kylie Jenner et de sa fille Stormi semble «  triste  » certains fans se plaignent

La famille Kardashian-Jenner est à l’honneur depuis plus d’une décennie, grâce au succès retentissant de leur émission de télé-réalité L’incroyable famille Kardashian. La célèbre famille a gagné sa vie en partie grâce à son émission, mais aussi grâce à ses nombreux médias sociaux. Ils sont devenus connus pour leur habitude de partager des publications sponsorisées, d’offrir des aperçus exclusifs de leur vie et même de partager de jolis clichés de leurs enfants. De nombreux fans sont divisés sur les enfants Kardashian et sur l’opportunité de les publier autant – et récemment, certains fans se sont rendus sur Reddit pour parler de la jeune fille de Kylie Jenner, Stormi Webster.

Kylie Jenner aime présenter sa fille sur les réseaux sociaux

Il ne fait aucun doute que Stormi Webster, la petite fille de Kylie Jenner, mène une vie charmée. En février 2018, Stormi est née de Jenner et de son petit ami, le rappeur Travis Scott. Depuis lors, Jenner partage joyeusement son parcours de maman avec ses adeptes, partageant d’innombrables photos de sa fille – ainsi que les cadeaux de luxe que le bébé reçoit de ses amis et de sa famille.

Jenner adore habiller sa fille à la dernière mode, et bébé Stormi est rarement vu dans autre chose que des vêtements et des chaussures de marque. Alors que de nombreux fans de Jenner aiment voir les tenues mignonnes et les cadeaux outrageusement chers, il y en a quelques-uns qui semblent croire que Jenner encourage sa fille à grandir trop vite et à être trop concentrée sur ce que les gens des médias sociaux pourraient penser.

Qu’est-ce que les fans ont dit à propos de Stormi Webster faisant la moue sur les réseaux sociaux?

Récemment, Kylie Jenner a posté une photo posée où le maquilleur peut être vu en train de se câliner avec Stormi Webster. Le duo portait des tenues aux couleurs coordonnées et tous deux faisaient des visages boudeurs sensuels pour la caméra. Bien que Stormi soit sans aucun doute adorable, quelques fans avaient un problème avec la façon dont le tout-petit semblait poser pour la caméra.

« C’est juste triste qu’un tout-petit fasse la moue pour une photo », a posté un fan sur Reddit dans une discussion sur la photo. Un autre fan a fait référence à l’idée que la pose de Jenner pour la caméra pourrait éventuellement causer des «dommages psychologiques» à Stormi Webster. La plupart des fans dans la discussion ont trouvé plus de problèmes avec la façon dont Kylie Jenner semble aimer «peaufiner» ses photos pour modifier sa propre apparence, mais il est clair que beaucoup de gens ne sont pas d’accord avec la façon dont le clan Kardashian-Jenner présentent leurs enfants sur leurs comptes de médias sociaux.

La famille Kardashian a été critiquée pour avoir mis ses enfants sur les réseaux sociaux

Différents membres de la famille Kardashian-Jenner ont différentes écoles de pensée pour mettre leurs enfants à l’honneur. La plupart des jeunes générations ont été présentées dans l’émission de téléréalité de la famille – bien que, ces dernières années, Kourtney Kardashian ait pris du recul par rapport à L’incroyable famille Kardashian, et dans le processus, ses enfants ont également pris du recul.

Kim Kardashian West est un membre de la famille qui a souvent publié des photos et des vidéos de ses quatre enfants sur les réseaux sociaux. Les fans ont même accusé la future avocate d’utiliser ses enfants pour essayer de rester pertinente. Cependant, c’est Khloé Kardashian qui a probablement reçu le plus de haine pour avoir publié des photos de sa fille, True Thompson. De nombreux fans ont critiqué Kardashian pour avoir utilisé des filtres sur les photos qu’elle publie de sa fille, l’accusant d’être trop obsédée par l’image, même au détriment du développement de sa fille.

En fin de compte, il est impossible de prédire ce qui pourrait arriver dans le futur avec les enfants Kardashian-Jenner. Ils pourraient décider d’embrasser les projecteurs – ou de s’en éloigner pour de bon.