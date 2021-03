La pétition pour le retour de Johnny Depp à Pirates des Caraïbes a dépassé les 500 mille signatures

La trajectoire de Johnny Depp est entré dans un puits très profond depuis son scandale judiciaire contre son ex-femme, Amber Heard. Depuis qu’il a perdu le procès en diffamation contre le journal The Sun, tout s’est effondré et la première conséquence négative a été son licenciement par Warner Bros.de la saga « Animaux fantastiques », où il incarnait le méchant Gellert Grindelwald.

À la mi-décembre, les médias américains Le journaliste hollywoodien a signalé que le redémarrage de ‘Pirates des Caraïbes’, avec Margot Robbie, n’aura pas de camée de l’acteur comme cela avait été dit depuis le début. En outre, de Disney, ils ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient plus de lui dans la franchise, quelque chose qui a irrité ses partisans.

Depuis que cette nouvelle était connue, les fans de l’interprète de Jack Sparrow ne sont pas restés les bras croisés et se sont lancés dans une mobilisation virtuelle qui, espèrent-ils, portera ses fruits: une réunion de signatures via le site Change.org, où cette semaine, ils ont dépassé les 500000, un nombre qui avait été fixé comme objectif au début, mais maintenant ils l’ont étendu jusqu’à atteindre un million.

L’en-tête de la demande est le suivant: « Il joue ce rôle depuis 2003, lorsque nous l’avons vu pour la première fois arriver à Port Royal sur son navire avec cette musique de fond épique. Mais ne pouvez-vous pas du tout imaginer Jack Sparrow? Pas de scores de billets épiques, pas de dialogue humoristique. Et le gars avec la plus bonne et la plus mauvaise chance à la fois? Ne savent-ils pas que sans Johnny Depp ou Jack Sparrow, ils couleront, ils ne pourront jamais atteindre cet horizon « .







En plus de laisser leur signature, les fans peuvent écrire un message avec le téléchargement qu’ils souhaitent. Pendant, Depp attend l’appel pour un nouvel emploi, après la sortie de ‘Minamata’ qui n’a pas eu autant de succès, et devra attendre une autre année pour l’essai avec Entendu, puisqu’elle a subi une nouvelle modification jusqu’au 11 avril 2022.