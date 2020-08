La petite amie de Tekashi 6ix9ine, Jade, dit qu’elle est enceinte après la sortie de la nouvelle chanson du rappeur.

Tekashi 6ix9ine n’est officiellement plus assigné à résidence, ce qui fait de lui un homme libre. Pour célébrer, il est descendu dans les rues de son Brooklyn natal et a filmé le clip de sa nouvelle chanson “Punani”. Déjà, son temps libre de confinement à la maison a été un tourbillon, y compris une session Instagram Live, de la nouvelle musique, et plus encore. Apparemment, une annonce de bébé faisait également partie du plan. Tekashi 6ix9ine partage une fille avec Sara Molina, qui aurait également engendré un autre enfant qu’il n’a pas revendiqué comme le sien. On dirait qu’un troisième enfant pourrait être en route pour le rappeur aux cheveux arc-en-ciel, dont la petite amie vient de révéler qu’elle attend un enfant. “Je suis enceinte”, a déclaré Jade sur Instagram, peu de temps après la sortie de “Punani”. Le caractère nonchalant de cette annonce, qui comprend également un cri à son coiffeur et styliste, a fait se demander aux fans si la nouvelle est réelle. Ses amis ont cependant commenté, révélant apparemment le sexe du bébé, ce qui indiquerait que cela est légitime. «Mon neveu», a écrit Baddie Gi, l’un des strip-teaseuses impliqués dans le procès contre Cardi B. https://www.youtube.com/watch?v=AY1bA23hGMU Si Jade est vraiment enceinte et que Tekashi 6ix9ine est le père, dites-lui ce que vous pensez de la situation dans les commentaires. Pensez-vous qu’il est judicieux pour eux de mettre au monde un bébé alors que sa sécurité est clairement menacée?