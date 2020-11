La petite amie de Micah Plath: qui est Caroline Alexis?

Depuis, la famille Plath fait parler de lui les tabloïds de télé-réalité Bienvenue à Plathville a fait ses débuts sur TLC en 2019.

L’émission suit Barry et Kim Plath et leurs neuf enfants, âgés de 7 à 22 ans, et la manière non conventionnelle dont les enfants sont élevés (pas de sucre, pas de télévision ni de culture pop, etc.).

Cependant, certains des enfants plus âgés de Plath ont rompu avec leur éducation stricte dans la ferme familiale en Géorgie pour mener une vie plus normale et ordinaire.

Micah Plath, le mannequin de 19 ans qui fait sensation dans l’industrie, vient de faire ses débuts avec sa nouvelle petite amie sur Instagram, et les fans deviennent fous de son nouvel intérêt amoureux.

Qui est la petite amie de Micah Plath, Caroline Alexis?

Poursuivez votre lecture pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le magnifique nouveau boo de Micah Plath.

Caroline Alexis vit en Alabama.

Alors que Micah Plath vit en Géorgie, cela ne le dérange certainement pas de se rendre en Alabama pour passer du temps avec sa fille spéciale.

«Ça vaut le détour en Alabama!» il a légendé un doux claquement de la paire, habillée à neuf.

Elle est dans une sororité.

Le 29 août, Caroline Alexis a posté une photo d’elle-même avec sa «grande soeur», sous-titrant la jolie photo: «J’ai ma meilleure amie… personne n’a été surpris.

Le duo fait partie de la sororité Alpha Delta Pi sur le campus de l’Université de Troy, situé à Troy, en Alabama.

Elle peut aussi être mannequin.

Un défilement sur Instagram de Caroline Alexis vous montrera qu’elle est vraiment magnifique, et à en juger par certaines des photos qu’elle publie, on dirait qu’elle a également plongé ses orteils dans la piscine de mannequins – tout comme son petit ami mannequin, Micah.

Caroline Alexis est une fille de concours.

Sur une photo de 2017, la sœur de la sororité Alpha Delta Pi a révélé qu’elle avait participé au concours Miss Teen Alabama 2017.

Elle est une chanteuse.

On dirait que Caroline Alexis va bien s’intégrer dans la famille Plath!

Les Plaths, qui sont tous enclins à la musique et même tournés en tant que groupe familial, seraient probablement ravis d’entendre parler des talents de la nouvelle petite amie de Micah.

Le 27 mai 2017, Caroline Alexis a posté une vidéo d’elle-même en train de chanter une reprise d’une chanson de Kelsea Ballerini, et mon garçon, a-t-elle des pipes sérieuses!

Elle est folle de joie pour Micah Plath.

La beauté brune s’est rendue sur son propre Instagram pour publier une photo similaire de la paire avant de partir pour ce qui ressemble à une soirée de rendez-vous, sous-titrant la photo: «Visage sérieux parce que mes joues me font mal à cause du sourire.

Micah a commenté la photo en écrivant: «J’adore passer du temps avec vous et votre famille [heart]», Auquel Caroline a répondu avec un emoji de cœur et de visage souriant.

Les amis du couple ne pouvaient s’empêcher de jaillir à leur sujet, les appelant «Barbie et Ken» dans les commentaires.

« Barbie et Ken disent WHAAAA », a écrit une personne, tandis qu’une autre a simplement dit: « Barbie et Ken, mais mieux. »

Maintenant, la plus grande question ici est, verrons-nous Caroline Alexis faire une apparition sur les futurs épisodes de Welcome to Plathville? Seul le temps nous le dira.

Bienvenue à Plathville diffusé les mardis sur TLC à 22 h HE.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.