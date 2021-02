La personnalisation de la console PS5 a été poussée au niveau supérieur

C’est littéralement la quintessence de YouTube. Rendez-vous sur la page Tendances du site et vous tomberez sur une vidéo dans laquelle le populaire YouTuber ZHC personnalise une gigantesque PlayStation 5 aux côtés de cinq autres artistes, avec deux équipes de chaque côté de la console. Ils mènent ensuite un défi de 100 heures pour voir qui peut créer le meilleur tableau sur le côté d’une PS5, avec des forfaits à prendre en cours de route. Oui, cela ressemble à l’algorithme de YouTube au travail.

ZHC est très connu pour personnaliser les produits Apple et les offrir à des célébrités en ligne telles que Charli D’Amelio, Addison Rae et Mr Beast. Dans cette vidéo en particulier, l’équipe gagnante obtient une console PS5 de taille normale pour elle-même, tandis que les autres systèmes repérés dans le clip sont donnés à une association caritative Children in Need. Le YouTuber affirme même que la PS5 géante fonctionne en fait, car un bref aperçu de Minecraft en cours de lecture est affiché à l’écran. Cependant, nous ne sommes pas convaincus que c’est en fait le gros système qui fait le travail.

C’est YouTube en un mot, mais cela en fait toujours une vidéo assez divertissante. Nous sommes sûrs que vous reconnaissez tous les visages célèbres que nous avons mentionnés dans cet article aussi! Ou pas – non, certainement pas. Prouvez-nous bien dans les commentaires ci-dessous.