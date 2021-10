La participation de Harry Styles à Eternals a été confirmée : quel sera son personnage ?

Marvel s’apprête à clôturer une année 2021 pleine de succès parmi lesquels figure Éternels. Le 5 novembre, le film sortira dans les salles du monde entier et les fans l’attendent déjà avec impatience. Ce film est l’un des plus importants de la phase quatre du MCU puisqu’il est la porte de présentation à un nouveau groupe de super-héros après The Avengers.

Mais, au-delà de l’histoire qui racontera ÉternelsC’est aussi son casting qui a attiré l’attention. Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden et Kit Harington sont quelques-uns des acteurs qui dirigent ce casting, qui comprend également Harry Styles. Oui! Le EX One Direction va faire un grand pas dans sa carrière en rejoignant le plus grand studio d’Hollywood.

Il a été récemment confirmé que le chanteur et désormais aussi acteur donnera vie à Eros. Pour ceux qui connaissent les comics n’auront pas besoin de plus d’explications, mais pour ceux qui n’en connaissent pas, il faut préciser que ce personnage est le frère de Thanos. Né des éternels A’Lars et Sui-San, il a une mauvaise relation avec le méchant de Marvel, mais une fois par an, ils font une trêve pour se rattraper et échanger des cadeaux.

Le caractère de Harry Styles C’est un amoureux de la vie et des aventures, mais son apparence peut être un changement radical pour Thanos puisque son destin serait lié à l’arrivée de son frère. C’était hier, lors de l’avant-première de Éternels, que cette nouvelle s’est confirmée et que les fans ont explosé de bonheur.

Bien sûr, d’après ce qui s’est passé, Styles n’aurait pas une grande participation, du moins dans ce long métrage, mais son arrivée serait mieux vue sur la scène post-générique. Et, apparemment, pour l’interprète, ce fut une grande émotion et une grande surprise de faire partie du casting, bien que la nouvelle ait été divulguée avant la première.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂