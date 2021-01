La pandémie change la psychologie de l’amour

Emily, 29 ans, résidente de Londres, dit qu’elle a toujours été un peu introvertie. Elle avait l’habitude de sortir avec quelqu’un, mais lorsque les restrictions sur le premier verrouillage du Royaume-Uni ont pris fin en juillet, elle hésitait à recommencer à sortir avec quelqu’un.

«J’ai parlé à certaines personnes sur des applications relationnelles, mais je n’étais pas pressée de rencontrer qui que ce soit», dit-elle.

« Tout ce qui concerne la pandémie m’a rendu très anxieux. »

Début août, elle a accepté de sortir avec une personne qu’elle avait rencontrée par application pour une bière, son premier rendez-vous depuis mars.

«Nous échangions des messages depuis quelques mois, et il était vraiment cool», dit Emily, qui ne voulait pas que son nom complet soit publié. « Je me suis senti extrêmement hésitant. »

«Dans mon subconscient, je n’étais toujours pas sûr d’être prêt à sortir à nouveau. Plus tard dans la journée, je lui ai envoyé un texto expliquant ce que je ressentais, et il a répondu en disant qu’il l’avait remarqué à travers mon langage corporel », se souvient-il.

Emily n’est pas la seule à avoir du mal à sortir avec quelqu’un au milieu de la pandémie de covid-19. En fait, leur comportement est conforme à une étude de 2017, dans laquelle un groupe de psychologues de l’Université McGill à Montréal, au Canada, a examiné si le comportement des gens à l’égard des relations amoureuses changerait s’ils étaient préoccupés par le risque. maladies infectieuses.

Éviteraient-ils de chercher une relation s’ils étaient inconsciemment conscients du risque potentiel pour la santé, ou le désir humain naturel de trouver un partenaire prévaudrait-il?

Les chercheurs n’avaient aucune idée que le covid-19 était sur le point d’arriver. Maintenant, leurs travaux, combinés à d’autres études psychologiques menées pendant la pandémie, offrent une vision fascinante et très pertinente de la façon dont la crise sanitaire semble affecter notre comportement dans le domaine des relations amoureuses.

Et cela indique les moyens par lesquels nous pouvons avoir des rencontres plus efficaces à l’avenir, ainsi que créer des relations plus profondes et plus solides.

L’expérience de McGill indique que l’hésitation d’Emily peut être attribuée à un élément de notre psychisme connu sous le nom de «système immunitaire comportemental».

Les agents pathogènes ont toujours constitué une menace pour notre survie tout au long de l’histoire humaine. Ainsi, les psychologues évolutionnistes pensent que les êtres humains ont développé un ensemble de réponses subconscientes qui se manifestent lorsque nous sommes particulièrement concernés par la présence d’une maladie infectieuse.

Ces réponses nous amènent à adopter des schémas comportementaux qui réduisent la probabilité d’infection, comme être moins ouvert et réduire le contact visuel dans les situations sociales.

L’équipe de l’Université McGill a examiné comment cela fonctionnait dans le contexte des rencontres. Ils ont emmené des centaines d’hommes et de femmes hétérosexuels célibataires, âgés de 18 à 35 ans, et leur ont demandé de passer un test psychométrique appelé Vulnérabilité perçue à la maladie.

Sensation de vulnérabilité

Le test consiste en un questionnaire en 15 points, dans lequel les participants doivent classer avec des nombres allant de 1 (pas du tout d’accord) à 7 (tout à fait d’accord) leurs sentiments par rapport à des questions telles que: « Je me sens très mal à l’aise quand les gens éternuent sans se couvrir la bouche »ou« Mon système immunitaire me protège de la plupart des maladies que d’autres personnes contractent ».

Chaque participant a ensuite visionné une vidéo sur l’hygiène et l’abondance des bactéries dans le monde quotidien. Le but était de préparer leur système immunitaire comportemental avant de sortir pour un rendez-vous en soirée avec un représentant du sexe opposé.

Fait intéressant, les chercheurs ont constaté que ceux qui ont indiqué qu’ils se sentaient plus vulnérables à la maladie manifestaient un intérêt beaucoup plus faible pour leurs prétendants – même lorsqu’ils étaient très attrayants. La peur de la maladie les a rendus moins intéressés par les fréquentations.

Comme dans le cas d’Emily, ses prétendants ont perçu leur comportement contenu dans l’étude, une découverte qui a impressionné John Lydon, l’un des auteurs de l’étude, comme «particulièrement remarquable».

«En quelques minutes à peine, les gens ont remarqué que leur partenaire avait une forte vulnérabilité perçue à la maladie, même s’ils ne le savaient évidemment pas, ils étaient plus renfermés et moins amicaux», dit-il.

Bien sûr, même si vous avez pu ignorer les messages de survie de votre subconscient, le simple fait de trouver un partenaire potentiel n’a pas été facile dans la pandémie. Les verrouillages nationaux ont fini par restreindre les libertés individuelles d’une manière sans précédent pendant des mois, ce qui a rendu presque impossible de sortir et de sortir ensemble.

Mais, à mesure que le travail migrait vers l’environnement numérique, les romans aussi. Ben, un actuaire de 27 ans qui vit à Bristol, au Royaume-Uni, était initialement sceptique quant à l’idée de rencontres vidéo virtuelles. Mais avec peu d’alternatives début avril, il a rapidement commencé à adopter cette nouvelle tendance – et il n’a pas fallu longtemps pour y voir des avantages.

«L’un des principaux problèmes des applications relationnelles est que vous n’avez aucune idée de ce à quoi ressemble réellement l’autre personne avant de la rencontrer», explique Ben, qui a demandé de ne pas révéler son nom complet au cas où de futurs prétendants trouveraient ce rapport.

«Il n’y a rien de plus étrange que de rencontrer quelqu’un dans un bar et de découvrir dans les cinq premières minutes que vous n’avez aucune chimie. En rencontre vidéo, c’est un peu plus relaxant. Vous pouvez discuter et boire chez vous, et si vous n’êtes pas d’humeur, vous n’avez pas l’impression d’avoir manqué la nuit. «

Le scientifique comportemental Logan Ury, qui travaille actuellement en tant que directeur de la science des relations sur l’application de rencontres Hinge, a également remarqué un changement dans la façon dont les gens abordent les relations en ligne. Avant la pandémie, il était courant d’utiliser l’application pour passer continuellement d’une personne à l’autre.

Mais avec l’apparition de contraintes sociales, les gens ont commencé à passer plus de temps à se connaître dans le monde virtuel avant de se rencontrer. Cela signifie que lorsqu’ils apprennent enfin à se connaître en personne, la rencontre devient plus importante dans leur esprit.

«La pandémie signifie que chaque rencontre devient plus précieuse», dit Ury.

«J’ai vu des gens commencer des relations pour la première fois depuis longtemps, car ils avaient moins de distractions et la personne avec qui ils sortaient est devenue plus précieuse pour eux.

« Ces gens ont arrêté de toujours passer à la suivante, pensant que l’herbe du voisin est toujours plus verte et que ce changement ne se serait probablement pas produit sans la pandémie. »

Elle pense que les gens sont également devenus plus honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres sur ce qu’ils recherchent, en raison des moments d’introspection que beaucoup ont traversés pendant le verrouillage.

«Alors que les gens passaient beaucoup de temps seuls, à réfléchir au moment du prochain pic de covid, du prochain verrouillage, beaucoup ont commencé à vouloir communiquer plus intentionnellement.»

«Et cette intentionnalité peut apparaître de plusieurs manières. Par exemple, être plus honnête avec vous-même et les autres sur ce que vous voulez, valoriser chaque réunion et vous préparer mentalement à cela, et ne pas pratiquer les images fantômes si vous n’êtes pas intéressé. En général, je pense que ces choses sont très bonnes pour la communauté des applications relationnelles. «

Mais les personnes déjà engagées ne sont pas non plus à l’abri de l’impact affectueux de la pandémie. À l’Université d’Amherst du Massachusetts, aux États-Unis, la psychologue sociale Paula Pietromonaco a analysé ce qui rend certains couples encore plus proches, malgré le stress de la crise sanitaire, tandis que d’autres se séparent.

Comportement durable

Bien que les facteurs socio-économiques jouent un rôle important – les couples les plus affectés financièrement par la pandémie sont plus susceptibles de se séparer – Pietromonaco dit que cela dépend beaucoup de la façon dont les couples abordent les problèmes qui se présentent à eux.

«S’ils se considèrent comme une équipe, accusant leur pandémie de stress, plutôt que quelque chose sur leur partenaire, ils sont plus susceptibles de sortir de cette situation plus forts», dit-elle.

Parce que la pandémie a tellement changé la vie de tout le monde, elle prédit que les perspectives à long terme de nombreux couples seront influencées par les modèles de comportement établis pendant cette période.

«Il est probable que les comportements continueront après la pandémie», dit-il.

«Les couples peuvent finir par améliorer la communication, se soutenir davantage après la fin. Mais s’ils entrent dans des schémas de conflit, cela peut aussi prendre une spirale. Pour certains, cela peut être le remaniement nécessaire pour les aider à changer leur comportement pour le mieux, tandis que pour d’autres, cela peut être la goutte d’eau. «

Pour ceux qui sont célibataires, la pandémie peut avoir apporté des changements qui sont là pour durer, même lorsque la vie est revenue à la normale.

«Je pense que les appels vidéo sont là pour rester comme moyen de présélectionner les personnes que vous connaissez dans les applications», déclare Ben.

«Une fois le premier verrouillage terminé, j’ai continué à préférer rencontrer des gens dans le monde virtuel avant de sortir boire un verre. Je pense que c’est définitivement une tendance positive. Avec ça, je sors vraiment, mais quand je vais à un rendez-vous, ça a tendance à être beaucoup plus susceptible de bien se passer.