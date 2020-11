La pandémie aurait rendu les Kardashian-Jenners encore moins fiables pour de nombreux téléspectateurs

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a apporté de nombreux changements dans le monde, et l’industrie du divertissement ne fait pas exception. Pour la famille Kardashian-Jenner, la pandémie a arrêté une grande partie de leurs activités commerciales et les a forcées à changer la façon dont leur émission de télévision, L’incroyable famille Kardashian, est filmé.

Cependant, beaucoup de gens pensent que la pandémie n’a pas beaucoup aidé les Kardashian-Jenners. En fait, les spectateurs pensent que cela aurait pu rendre la famille encore moins accessible aux téléspectateurs.

(De gauche à droite) Corey Gamble, Kris Jenner, Kanye West, Kim Kardashian West, Kendall Jenner, Kylie Jenner et Travis Scott | ANGELA WEISS / AFP via Getty Images

Les Kardashian-Jenners ont trouvé le succès en raison de leur relatabilité

Lorsque les Kardashian-Jenners sont devenus célèbres pour la première fois en 2007, KUWTK ont suivi leur vie en famille en Californie. Bien que les Kardashian-Jenners aient clairement plus d’argent et d’influence que la plupart des gens en Californie, la série a quand même réussi à les montrer comme relatables à travers leurs drames frères et leurs échecs romantiques.

Au fur et à mesure que la famille devenait plus populaire, KUWTK a commencé à emmener les fans dans les coulisses de leur vie en tant que célébrités de renommée mondiale. Ils ont toujours conservé ce facteur de relatabilité, bien sûr. Quand cela est associé au sentiment de voler sur le mur de regarder des célébrités d’un autre monde passer leurs jours, il semble y avoir quelque chose qui a captivé de nombreux fans.

Les Kardashian-Jenners semblent être devenus moins accessibles aux fans maintenant

Selon The Atlantic, la renommée des Kardashian-Jenners vient de leur capacité à trouver un équilibre entre être racontable et être un «spectacle». Cependant, la pandémie aurait rendu plus difficile pour la famille de continuer à maintenir cet équilibre.

L’écrivain Spencer Kornhaber a souligné les nombreux cas de réaction violente que les Kardashian-Jenners ont reçus pendant la pandémie. Par exemple, ils ont été critiqués à plusieurs reprises pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale et se retrouver entre amis. L’exemple le plus notable s’est produit à la fin octobre, lorsque Kim Kardashian a emmené ses amis et sa famille sur une île privée pour fêter son anniversaire. Malgré le fait que Kardashian ait reconnu son privilège, cette décision n’a pas plu aux spectateurs.

Comme l’a dit Kornhaber, «Kim croyait clairement que l’ancienne formule de sa famille fonctionnait toujours et qu’elle pouvait trouver un moyen d’équilibrer conscience et abandon, juste comme toiness et pas du tout comme toiness, avec ses photos de fête. Mais le mépris qui s’ensuit montre que son calcul était erroné: la pandémie a été si profondément et universellement perturbatrice que montrer son évasion déclenche plus de dégoût que de fascination.

Les fans de Reddit ont également approuvé l’article, notant qu’il leur a été difficile d’accepter le comportement des Kardashian-Jenners après que tant de personnes aient souffert à cause du COVID-19.

«Fin octobre, alors qu’environ 220 000 Américains étaient morts du coronavirus et que 11 millions étaient au chômage, Kim a spammé les médias sociaux avec des photos de banquets sur la plage et de promenades en bateau», a écrit une personne. «Comment quelqu’un pourrait-il être intéressé à suivre [with] Ce comportement? C’est déplorable.

Il y a eu des moments relatables de la famille Kardashian-Jenner

Cependant, il est important de souligner que les Kardashian-Jenners n’ont pas reçu que des critiques pendant la pandémie. Il y a eu des moments relatables que les fans semblaient également apprécier.

Par exemple, en avril, Kim Kardashian a essayé de filmer un tutoriel de maquillage pour ses fans. Kardashian a révélé qu’elle devait se faufiler dans une salle de bain pour filmer parce que ses enfants ne la laisseraient pas seule. Même lorsque sa fille aînée, North, a réussi à la retrouver, la réaction de Kardashian a montré son exaspération, ce que de nombreux fans ont trouvé extrêmement compréhensible.

De plus, comme récent KUWTK révélé, Khloé Kardashian a contracté COVID-19 il y a plusieurs mois. Les fans ont regardé Khloé s’occuper de la maladie sans pouvoir voir sa fille, True, pendant deux semaines. Bien que Khloé soit mise en quarantaine dans son cher manoir avec très peu de menaces de chômage ou d’expulsion, les téléspectateurs ont toujours trouvé que les scènes étaient un regard humiliant et brut sur l’impact du COVID-19.