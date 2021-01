La pandémie a changé et continuera de changer les environnements

Tout le monde a connu des transformations dans l’année qui s’est terminée et ce ne sera pas différent avant longtemps en 2021. Si la pandémie a fini par transformer la vie et la routine de nombreuses personnes, elle a également fini par influencer le choix du design d’intérieur pour la nouvelle année.

Tout laisse à penser que la tendance déco permettra une maison plus cosy et fonctionnelle. Veut en savoir plus? Consultez les conseils suivants:

Environnement intégré

L’une des tendances de décoration 2021 qui garantira plus de fonctionnalité et de dynamisme pour votre maison est les environnements intégrés. Le grand avantage des maisons avec des environnements intégrés est une meilleure circulation à travers les espaces, brisant les barrières visuelles et donnant l’impression de pièces plus grandes. De plus, les environnements intégrés permettent une meilleure communication entre les personnes, ce qui rend toute la famille plus proche et ensemble, rendant la maison plus pratique et accueillante.

bois

Une autre grande tendance de décoration 2021 est l’utilisation du bois, qui peut être présent dans les sols, les revêtements muraux et bien sûr les meubles et comptoirs pour la cuisine ou la salle de bain. Le bois est un excellent moyen de réchauffer les environnements et d’apporter une sensation plus accueillante aux espaces décorés, de plus, il s’harmonise très facilement avec différents styles de décoration. D’un espace rustique, moderne, industriel ou même minimaliste, le bois peut toujours rendre votre environnement plus accueillant et plus beau.

Tissu Boucle

Utilisé dans les fauteuils, les canapés et même les bouffées, le tissu Boucle possède un toucher doux qui apportera plus de chaleur et de texture à votre décor. De plus, les meubles réalisés avec le tissu Bouclé apportent également un air moderne aux espaces décorés, surtout lorsqu’ils sont trouvés dans des designs arrondis apportant un charme unique au décor, et peuvent également être combinés avec d’autres textures pour rendre votre environnement encore plus intéressant et avec un décor impeccable.

Les métaux

Un autre matériau qui fait partie des tendances de la décoration 2021 sont les métaux qui peuvent être présents dans les meubles et objets de décoration comme support pour les pots de plantes, les niches, les lampes entre autres. Le métal garantira un air contemporain avec un style industriel dans les environnements décorés, la finition noire et les métaux oxydés étant les plus grandes tendances.