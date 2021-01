La pandémie a brisé le CDC. Le nouveau directeur essaiera de résoudre ce problème.

La nouvelle directrice du CDC a beaucoup de travail à faire et elle le sait. Le Dr Rochelle Walensky a déclaré mardi 19 janvier qu’au cours des quatre dernières années, les scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) « ont été muselés » et « la science n’a pas été entendue ».

Walensky, ancien professeur de médecine à la Harvard Medical School et chef de la division des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital, sera assermenté le 20 janvier avec le président élu Joe Biden – exactement un an depuis le premier COVID-19 officiellement signalé. cas a été rapporté aux États-Unis « La bonne nouvelle dans mon esprit est qu’il n’y a pas eu d’exode massif de talents, le talent est toujours là », a déclaré Walensky lors d’un interview en direct dirigé par le Journal de l’American Medical Association (JAMA). « Ce que je dois faire, c’est m’assurer que ces voix soient à nouveau entendues. »

Le CDC a été confronté à la réaction des experts en santé publique au cours de la pandémie, après avoir bâclé les premiers tests et publié des messages de santé publique douteux. « Il est inadmissible que les recommandations, qui ne devraient suivre que la science, soient modifiées pour permettre [maybe even ensure] sous-déclaration des cas de COVID-19 à ce stade critique, « Krys Johnson, professeur assistant d’enseignement au Département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université Temple en Pennsylvanie dit précédemment à 45Secondes.fr sur un changement brusque dans les directives de test CDC.

L’un des principaux défis de Walensky sera de sortir les États-Unis de l’emprise de la pandémie – et également de réparer le système de santé publique afin que les États-Unis soient mieux préparés pour la prochaine grande. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, les États-Unis avaient une infrastructure de santé publique «fragile» pour commencer, a-t-elle déclaré. « Il n’était pas prêt à s’attaquer à ce qu’il avait été donné. »

Plus de 400 000 personnes aux États-Unis sont décédées des suites du COVID-19, selon le tableau de bord Johns Hopkins; Les experts publics craignent que de nouvelles variantes de coronavirus plus transmissibles ne puissent seulement ajouter de l’huile sur le feu, conduisant à des hôpitaux plus débordés et donc plus de décès évitables.

Cependant, Walensky est optimiste que les vaccins COVID-19 fonctionneront contre les nouvelles variantes. Même si une nouvelle variante arrive qui diminue légèrement l’efficacité du vaccin (dont il n’existe actuellement aucune preuve), les vaccins actuels seront probablement toujours efficaces, a-t-elle déclaré. Les États-Unis ont également eu du mal à distribuer des vaccins à grande échelle, bien que le président élu Joe Biden ait promis de livrer 100 millions de doses de vaccin au cours de ses 100 premiers jours en fonction.

La « vraie vision » est que le gouvernement fédéral interviendra et demandera à chaque État « quelle est l’aide dont vous avez besoin? » Dit Walensky.

Elle espère également améliorer la communication tant au sein du CDC qu’en dehors du CDC, par exemple en développant un plan de médias sociaux pour l’agence. «Je pense que les bonnes informations ne sont pas diffusées», a-t-elle déclaré. Par exemple, si vous recherchez «hésitation à la vaccination» sur Twitter, vous trouverez principalement des tweets de personnes qui hésitent à se faire vacciner, plutôt que des messages de la communauté scientifique ou du CDC, a-t-elle déclaré.

Mais le CDC n’est pas seulement une agence d’intervention d’urgence; au contraire, ils font beaucoup de travail de santé publique en des temps sans crise ni pandémie, a-t-elle déclaré. Tous ces programmes sont en évolution.

« Nous allons voir beaucoup de dommages collatéraux de l’année dernière en termes de gains durement gagnés qui ont été perdus », en raison de la pandémie, a-t-elle déclaré. Celles-ci incluent une diminution des vaccinations des enfants, une hypertension plus incontrôlée, moins de contrôle du VIH et des problèmes de santé mentale, a-t-elle déclaré. « J’ai beaucoup de travail à faire. »

