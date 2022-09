La nuit des morts-vivants de George A. Romero : le scénario de la série dévoilé

Installée à l’intérieur de l’Université de Pittsburgh se trouve la collection d’archives George A. Romero où de nombreuses œuvres du père du film de zombies sont stockées. Cela comprend les scénarios produits et non produits, les traitements, les illustrations, la correspondance, les accessoires, les affiches et plus encore. Parmi la cachette précieuse se trouve un traitement de 27 pages daté d’octobre 1997, pour une émission de télévision proposée La nuit des morts-vivants : la série. Le brouillon présentait un large éventail de personnages et des lieux prometteurs de Pittsburgh et comprenait le célèbre slogan de Romero de son deuxième Morte épisode : « Quand il n’y aura plus de place en enfer… les morts parcourront la terre ! »

Le regretté réalisateur a noté dans ses premières pages que la série aura un penchant plus comique, la décrivant comme une « satire noire sophistiquée du comportement de l’homme en crise », mais insiste sur le fait que la série doit se préoccuper de « l’avenir urgent et terrifiant » de l’humanité. Les séries le traitement présente de brefs aperçus de dix-neuf épisodes avec un casting d’une demi-douzaine de pistes.

L’apocalypse zombie était prévue pour la région de Pittsburgh

Le pilote s’ouvre avec Ben Remington, un Afro-Américain de 21 ans qui anime une émission de radio et John Sutton, une tête brûlée et héritier d’une fortune pharmaceutique, assistent à une soirée fraternelle dirigée par le génie scientifique de 13 ans Harry Stengel. Harry les informe qu’un type nommé Chud Guzzo est tombé mort à la fête après avoir bu tout un baril d’Iron City. Après son décès, Chud s’est levé à nouveau et a pris une bouchée de la reine des retrouvailles Nancy Kominski. Nancy meurt de sa morsure mais se relève une heure plus tard pour ronger la cheville d’un pauvre infirmier.





Le deuxième épisode trouve le Dr Allan Quartermain en train de rencontrer le chef du personnel de l’hôpital, Harold Dithers, qui lui dit que 32 patients sont décédés au cours de la dernière journée. Quartermain ne semble pas impressionné jusqu’à ce que Dithers lui dise que ces morts sont qu’ils « VEULENT TOUJOURS LEURS REPAS! » À l’épisode 3, le personnel de l’hôpital convient pour la plupart que quiconque se promène sur deux jambes n’est pas cliniquement mort car une ambulance amène le corps d’une victime d’accident en deux morceaux, placés dans deux sacs séparés. Avec un carnage mangeur de chair hors de contrôle, l’administration de l’hôpital ne parvient pas à garder les choses secrètes jusqu’à ce qu’elle comprenne ce qui se passe. Ainsi, Helen « Pee Wee » Reese, quatre pieds deux pouces, entre pour prendre le contrôle d’urgence de l’hôpital.

Finalement, Harry commence une série d’expériences sur le zombie capturé et Ben se rend au dernier étage du dortoir et commence à rendre compte de la véritable nature de ce qui se passe, ce que les autres diffuseurs ne font pas. Pendant ce temps, à l’hôpital, le Dr Quartermain a mis au point un sérum qui peut « interférer » avec le fonctionnement cérébral du zombie.

Le traitement se termine par un discours effrayant mais étrangement plein d’espoir de Ben :