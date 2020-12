La nouvelle série télévisée Live-Action Marvel apporte Ironheart, Secret Invasion et plus encore à Disney Plus

Bien qu’aucun film ne soit sorti cette année, Marvel n’est pas resté les bras croisés. Ils ont annoncé une poignée de nouvelles séries d’action en direct pour le MCU.

Oh mec, aujourd’hui, ce n’est tout simplement pas lâcher prise! En plus de tous les Guerres des étoiles bonté, une bande-annonce pour WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver, Marvel a encore plusieurs nouveaux spectacles à annoncer.

Coeur de pierre

Dominique Thorne est l’inventeur de génie Riri Williams dans Ironheart, une série originale sur le créateur de l’armure la plus avancée depuis Iron Man.

Invasion secrète

Samuel L.Jackson est de retour alors que Nick Fury et Ben Mendelsohn de Captain Marvel reviennent en tant que Skrull Talos dans la série originale Invasion secrète de Marvel Studios.

Guerres d’armure

Don Cheadle revient dans le rôle de James Rhodes alias War Machine dans Armor Wars, une série originale à venir Disne yPlus. Une histoire classique de Marvel sur la pire peur de Tony Stark qui se réalise: que se passe-t-il lorsque sa technologie tombe entre de mauvaises mains?

Si cela ne suffit pas, nous confirmons également que Tim Roth reprendra le rôle d’Adonimation pour la série She-Hulk! Dans l’ensemble, juste du côté des émissions de télévision, le MCU se développe de manière impressionnante.

Lequel de ceux-ci avez-vous le plus hâte de voir?