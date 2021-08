La nouvelle série Netflix qui vous fera oublier Who Killed Sara ?

Le service de diffusion en continu Netflix continue d’ajouter des titres à son catalogue de contenus, dans une année riche en productions déjà réussies et positionnées parmi les plus vues sur la plateforme, comme le cas de Qui a tué Sara ? avec ses deux saisons. La prochaine chose à arriver dans votre bibliothèque sera Frappez et courez, une série avec une intrigue similaire à celle du Mexique qui peut la surmonter.

De quoi s’agit-il? Voici son résumé : « Dans ce nouveau thriller d’action, la vie d’un homme marié est bouleversée lorsque sa femme est tuée dans un mystérieux accident avec délit de fuite à Tel Aviv. Chagriné et confus, il recherche les meurtriers de sa femme. Avec l’aide d’un ancien amant, il découvre des vérités troublantes sur sa femme bien-aimée et les secrets qu’elle lui a cachés. ».

Ce spectacle, originaire d’Israël, a été écrit par Avi Issacharoff, Dawn Prestwich, Lior Raz et Nicole Yorkin. Le tournage a eu lieu dans les rues de Tel-Aviv avec un casting composé de Lior Raz (Segev Azula), Sanaa Lathan (Naomi Hicks), Kaelen ohm (Danielle Wexler), Moran Rosenblatt (Tali Shapira), Gregg Henri (Martin Wexler) et Fille déchirée (Ron Harel).

Dans le premier aperçu complet publié en streaming il y a quelques semaines, cela montre un couple qui se dispute sur leur avenir, puisqu’elle est danseuse et qu’il est déterminé à la soutenir sur son chemin. Cependant, tout change avec un accident de voiture et l’homme ira à la recherche de ceux qui ont commis le crime.







+ Quand Hit & Run est-il diffusé sur Netflix ?

Selon le communiqué officiel de la plateforme, Hit & Run sera diffusé sur Netflix le vendredi 6 août. Sera une saison de dix épisodes et pour le moment, il n’y a aucun rapport sur un renouvellement, car il faudra 28 jours pour connaître les chiffres d’audience officiels.