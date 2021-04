La nouvelle série Gossip Girl sortira sur HBO Max en juillet

La nouvelle série – qui n’est pas un redémarrage! – sera une continuation de la série originale Gossip Girl et existera dans le même monde.

Upper Eastsiders, il est temps de dépoussiérer vos bandeaux et de recharger vos téléphones à clapet car la date de sortie du nouveau Une fille bavarde la série a enfin été révélée.

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher au cours des deux dernières années, vous saurez qu’une toute nouvelle génération d’adolescents glamour et passionnés de potins est sur le point de frapper nos écrans dans un renouveau de la célèbre émission à succès CW.

HBO Max’s Une fille bavarde n’est pas un redémarrage, c’est une continuation du monde que nous connaissons et aimons, un monde où les personnages précédents existent toujours et peuvent être référencés. (Cependant, il reste à voir s’ils reviendront pour des rôles de camée.)

Dans un tout nouvel aperçu exclusif de Cosmopolitan, il a maintenant été révélé que la nouvelle série sera diffusée sur HBO Max en juillet 2021.

Nouvelle série Gossip Girl à venir sur HBO Max en juillet. Image: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images

Le tout nouveau casting de la série, qui a déjà été tapé sur les étapes emblématiques du Met, comprend Thomas Doherty (Max), Tavi Gevinson (Kate), Evan Mock (Aki), Eli Brown (Obie), Savannah Smith (Monet) ), Jordan Alexander (Julien), Emily Alyn Lind (Audrey), Whitney Peak (Zoya) et Zión Moreno (Luna).

Kristen Bell reviendra également pour exprimer elle-même l’icône omniprésente, Gossip Girl.

L’intrigue du spectacle a été gardée secrète – aucun détail n’a encore été publié. Nous savons, cependant, que la nouvelle série a lieu « huit ans après que le site Web d’origine est devenu sombre. » Le synopsis se lit comme suit: « Une nouvelle génération d’adolescents des écoles privées de New York est initiée à la surveillance sociale de Gossip Girl. La série Prestige abordera à quel point les médias sociaux – et le paysage de New York lui-même – ont changé au cours des années qui ont suivi.

Évidemment, Une fille bavarde est de retour mais la question restera sans aucun doute: qui EST elle?

La nouvelle Gossip Girl se lance sur les marches de l’emblématique Met. Image: Images MEGA / GC

Le tournage de la première saison est presque terminé, à la suite des retards causés par la pandémie COVID-19. Il devait à l’origine tomber sur la plate-forme de streaming à la fin de 2020.

Gossip Girl sortira sur HBO Max en juillet 2021, bien qu’une date exacte n’ait pas encore été annoncée. Jusque-là, restez chic Upper East Siders.

