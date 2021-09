La nouvelle série d’horreur Midnight Mass du créateur de The Haunting Of Hill House est maintenant sur Netflix

Messe de minuit, la nouvelle série du créateur de La hantise de Hill House, est maintenant disponible pour regarder sur Netflix – et déjà c’est un franc succès auprès du public et des critiques. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous :

« Les idées à la base de ce spectacle me font peur au plus profond de moi. »

Et il semble que les gens soient déjà vendus, avec des fans qui tweetent pour dire à quel point ils le trouvent « génial » – et dire que c’est le meilleur projet de Flanagan à ce jour.

« Tout le monde dans le casting est incroyable. Mike Flanagan m’a arraché le cœur et me l’a montré, mais je l’aime pour ça. Celui-ci est un musRegardez, les gars.«

Petits mensonges blancs‘ Leila Latif a dit : « Pour ceux qui ont grandi avec des relations compliquées avec la foi, la communauté et la dépendance (et ont cherché du réconfort auprès de Stephen King) Messe de minuit viendra comme un tonique de bienvenue. Flanagan a créé quelque chose de difficile, dévastateur et vraiment merveilleux. »

« Ses spectacles sont comme des îles dans une tempête – pas toujours les plus propres ou les plus élégants en surface, mais néanmoins des refuges copieux et solides. Et Messe de minuit est son meilleur encore. »