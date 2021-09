La nouvelle mise à jour du micrologiciel PS5 pour tout le monde demain, comprend la prise en charge du SSD interne

La dernière mise à jour du firmware PlayStation 5, qui est disponible pour les bêta-testeurs depuis un certain temps déjà, sera disponible pour tout le monde à télécharger à partir de demain. Le correctif système inclut la prise en charge de l’emplacement de stockage SSD M.2, ce qui signifie que vous pourrez désormais télécharger et jouer à plus de jeux PS5 et les exécuter sur un SSD interne. Les autres points forts incluent des mises à jour et des ajustements de l’interface utilisateur de la PS5, de nouveaux types d’Accolade, un tracker Trophy et la prise en charge de l’audio 3D pour les haut-parleurs intégrés.

Selon le blog PlayStation, voici toutes les notes de mise à jour pour la nouvelle mise à jour du firmware PS5 :

Améliorations UX PS5

Personnalisation du centre de contrôle. Les joueurs peuvent désormais personnaliser leur centre de contrôle plus librement en réorganisant ou en choisissant les commandes à masquer ou à afficher en bas de l’écran.

Les joueurs peuvent désormais personnaliser leur centre de contrôle plus librement en réorganisant ou en choisissant les commandes à masquer ou à afficher en bas de l’écran. Base de jeu améliorée. Les joueurs peuvent désormais facilement afficher et écrire des messages à des amis et à des groupes directement depuis la base de jeu dans le centre de contrôle.

Les joueurs peuvent désormais facilement afficher et écrire des messages à des amis et à des groupes directement depuis la base de jeu dans le centre de contrôle. Mises à jour de la bibliothèque de jeux et de l’écran d’accueil. Si vous avez installé les versions PS4 et PS5 du même jeu, elles apparaîtront désormais séparément dans l’onglet « Installé » de la bibliothèque de jeux et sur l’écran d’accueil. La tuile de chaque jeu indique désormais clairement sa plate-forme.

Si vous avez installé les versions PS4 et PS5 du même jeu, elles apparaîtront désormais séparément dans l’onglet « Installé » de la bibliothèque de jeux et sur l’écran d’accueil. La tuile de chaque jeu indique désormais clairement sa plate-forme. Commandes du lecteur d’écran. Les joueurs peuvent maintenant mettre en pause ou reprendre le lecteur d’écran (appuyez sur « boutons PS + triangle ») et lui faire répéter tout ce qu’il lit (appuyez sur « boutons PS + R1 »).

Nouvelles personnalisations de jeu et d’expérience sociale

Sélecteur de résolution PlayStation Now et outil de test de connexion. Les abonnés PlayStation Now peuvent choisir entre 720p ou 1080p (selon le jeu individuel) pour s’adapter à leur résolution vidéo préférée pour le streaming de jeu. Un test de connexion en streaming les aide également à identifier et à résoudre tout problème avec leur connexion.

Les abonnés PlayStation Now peuvent choisir entre 720p ou 1080p (selon le jeu individuel) pour s’adapter à leur résolution vidéo préférée pour le streaming de jeu. Un test de connexion en streaming les aide également à identifier et à résoudre tout problème avec leur connexion. Nouveau type de distinction : « Leader ». Après un match en ligne, les joueurs peuvent récompenser les autres avec un quatrième type de distinction, « Leader », qui est visible sur les profils des joueurs.

Après un match en ligne, les joueurs peuvent récompenser les autres avec un quatrième type de distinction, « Leader », qui est visible sur les profils des joueurs. Capture automatique des « meilleures vidéos personnelles ». Lorsque les joueurs s’affrontent dans des défis pour un meilleur temps ou un score plus élevé et établissent un nouveau record personnel, un clip vidéo de l’action sera automatiquement enregistré. Les joueurs peuvent également partager des extraits de leurs records personnels directement depuis la carte de défi dans le Centre de contrôle ou depuis leur galerie multimédia. Les joueurs ont un contrôle direct sur cette fonctionnalité via leurs paramètres de captures et de diffusion.

Lorsque les joueurs s’affrontent dans des défis pour un meilleur temps ou un score plus élevé et établissent un nouveau record personnel, un clip vidéo de l’action sera automatiquement enregistré. Les joueurs peuvent également partager des extraits de leurs records personnels directement depuis la carte de défi dans le Centre de contrôle ou depuis leur galerie multimédia. Les joueurs ont un contrôle direct sur cette fonctionnalité via leurs paramètres de captures et de diffusion. Nouveau tracker de trophée. Nous avons ajouté un nouveau suivi des trophées qui permet aux joueurs d’accéder rapidement à cinq trophées par partie via le centre de contrôle.

En ce qui concerne le pompage de l’audio 3D à travers les haut-parleurs de votre téléviseur, « cette fonctionnalité transforme l’audio standard des haut-parleurs de télévision à deux canaux en un son tridimensionnel, augmentant le sentiment d’immersion dans le jeu. Les joueurs peuvent mesurer l’acoustique de leur pièce à l’aide du microphone de leur contrôleur sans fil DualSense pour appliquer le réglage audio 3D optimisé pour leur pièce. »

Si vous avez besoin d’aide pour apprendre Comment installer un SSD interne et étendre votre stockage, cliquez sur le lien. Sinon, voici les Meilleur SSD PS5 : extension de stockage SSD compatible M.2 pour PS5. Nous publierons un nouvel article dès que la mise à jour sera en ligne demain.