La nouvelle mise à jour de Warframe va sur une planète infestée et nous donne des pouvoirs Kirby

Warframe obtient une nouvelle mise à jour qui emmène les joueurs sur une planète infestée pleine de pourriture et de meurtre. Il y a aussi une bouche géante sur votre navire qui a plusieurs animations pour grignoter et croquer bruyamment sur des matériaux précieux et même des Warframes entières.

La présentation TennoCon de samedi a dévoilé la prochaine grande mise à jour de Warframe, qui devrait faire ses débuts sur toutes les plateformes simultanément le mardi 25 août. Voici tout ce que vous devez savoir sur Heart of Deimos, qui sera gratuit pour tous les joueurs.

Une nouvelle zone de monde ouvert

Heart of Deimos déverrouille la deuxième lune de Mars, Deimos, qui héberge une tonne de technologies cachées et était autrefois un site de recherche sur le Vide – WarframeLa prise sur les pouvoirs cosmiques indescriptibles. Malheureusement, Deimos a été presque consommé par l’infestation, et le joueur doit s’assurer que le Cœur de Deimos n’arrête pas de battre.

Deimos est une zone de monde ouvert, semblable à Orb Vallis et aux plaines d’Eidolon. Cependant, Deimos est plus petit et beaucoup plus dense. La partie aérienne aura des canyons et des sommets pour naviguer, avec des bêtes géantes ressemblant à des libellules pouvant servir de montures temporaires. Il existe également des cavernes générées de manière procédurale qui sont plus proches d’un standard Warframe mission.

Il n’y a pas de jour ou de nuit standard sur Deimos. Au lieu de cela, deux vers géants se battent pour la domination. Un ver, un camarade orange frappant, signifie que des vagues d’infestés vont attaquer. Mais chaque jour, le ver bleu triomphera et la planète deviendra un endroit plus paisible pour un temps.

La nouvelle expérience de joueur est ici

Warframe est intimidant pour les nouveaux joueurs. L’année dernière, Digital Extremes a annoncé qu’une nouvelle expérience de joueur était en route, pour un meilleur tutoriel et une introduction au monde de Warframe. The Heart of Deimos apportera cette nouvelle expérience de joueur aux serveurs en direct, permettant aux joueurs de suivre une route beaucoup plus fluide depuis le début du jeu jusqu’à la viande de l’histoire.

Plus de Warframes

Le prochain nouveau Warframe s’appelle Xaku, et ils ont été conçus par la communauté du début à la fin grâce à un processus mis en place par le développeur Digital Extremes. Xaku est une Warframe «cassée», et leur conception est une masse effrayante de cordes métalliques et de plasma à l’aspect musculaire.

Image: Extrêmes numériques

Les deux Warframes suivantes après Xaku sont l’Alchimiste, un énorme scientifique fou aux bras détachables, et Wraithe, un personnage de faucheuse élégant qui a été conçu par un artiste communautaire il y a deux ans. Maintenant que l’artiste de la communauté en question travaille pour Digital Extremes, ce concept préféré des fans est en train de devenir une Warframe pour de bon.

Mechs de guerre Stompy

Tenno aura accès à un nouvel outil grâce à son opérateur: Necromechs. Les nécromechs seront disponibles dans toutes les zones du monde ouvert, pas seulement Deimos, et ils se transforment Warframe dans un vrai titre mech. Le Necromech est beaucoup plus lent qu’un Warframe, mais il est chargé d’armes et d’armures lourdes, ce qui lui donne l’impression d’être un BattleTech réservoir que les joueurs peuvent utiliser et améliorer au fil du temps.

Rencontrez les Helminthes

Il y a une pièce sur le vaisseau spatial personnel du joueur qui est sous-utilisée depuis des années. Cette salle Helminth corrompue est mise au premier plan dans Heart of Deimos. Les joueurs auront une gueule géante dans cette pièce et ils ont faim de matériaux. Une fois que les joueurs se nourriront de la bouche, ils pourront sélectionner un certain nombre d’améliorations puissantes des capacités de base de leur Warframe.

Mais il y a un hic qui rend l’Helminth beaucoup plus puissant: les joueurs peuvent en fait nourrir des Warframes à l’Helminth. Cela prend plusieurs invites, mais détruira définitivement la Warframe. Ensuite, les joueurs peuvent prendre cette capacité de signature de Warframe et l’appliquer à d’autres Warframes. Par exemple, la capacité de choc de Volt peut être mise sur Khora ou Mag, en remplaçant l’une de leurs autres compétences.

Cela rend essentiellement le Helminth comme le Kirby de Nintendo, en prenant la capacité clé d’une unité pour l’appliquer à d’autres.

Plus de cette bonne tradition

La série de quêtes principale de Heart of Deimos amènera les joueurs via Deimos à découvrir les expériences Orokin qui ont eu lieu sur la planète. Les joueurs de bas niveau pourront commencer à jouer sur Deimos pour passer au niveau supérieur et gagner de l’expérience et des récompenses lors d’événements en monde ouvert. Cependant, certaines parties de la planète leur seront interdites jusqu’à ce qu’ils terminent la quête «Le deuxième rêve».

Il y aura des archives sur la planète qui en révèlent plus sur l’empire Orokin. Sur la base de la démo présentée à TennoCon, il semble que nous en saurons beaucoup plus sur le Void et les circonstances dans lesquelles les Tenno ont été créés. Heart of Deimos ne poursuivra pas le récit de la Nouvelle Guerre et du retour des Sentients; au lieu de cela, nous nous occuperons d’une menace existentielle et en découvrirons davantage sur le passé.

La mise à jour Heart of Deimos pour Warframe sera publiée le 25 août sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC et Xbox One.