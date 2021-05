La nouvelle mini-série HBO Max True Crime transforme Elizabeth Olsen en un maniaque à la hache

La série limitée True Crime Amour et mort va voir Elizabeth Olsen jouer la célèbre meurtrière à la hache Candy Montgomery, qui a piraté sa meilleure amie à mort en 1980 à la suite d’un triangle amoureux mortel. Situé dans la petite ville texane de Wylie, Amour et mort sera basé sur le livre de Jim Atkinson et Joe Bob Briggs «Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs», ainsi que sur un certain nombre d’articles du Texas Monthly de l’époque.

Cela suggère que la série limitée, de Lionsgate Television, se concentrera sur les événements qui ont conduit à l’attaque ainsi que sur les conséquences du meurtre et sur l’effet qu’il a eu sur la communauté, qui a été laissée sous le choc à la suite de cet horrible événement. « C’est une histoire captivante sur les frustrations et les désirs de deux femmes dans une petite ville qui culmine en un terrible acte de violence », a expliqué Sarah Aubrey, responsable du contenu original de HBO Max.

Assumer le rôle de Candy ne sera pas une mince affaire pour Elizabeth Olsen, car elle était un personnage extrêmement complexe avec de multiples facettes à sa personnalité. Mère aimante et femme au foyer, Candy était une fervente adepte de l’église et un pilier de la communauté. Les choses ont commencé à tourner mal, cependant, alors qu’elle développait des sentiments pour le mari de sa bonne amie Betty Gore, Allan. En fin de compte, c’est cette passion qui l’a amenée à assassiner brutalement Betty.

Kevin Beggs, président du groupe de télévision Lionsgate, estime qu’Olsen est plus qu’à la hauteur du défi, déclarant à Tvline: « Nous ne pouvons pas imaginer un artiste plus parfait pour jouer le rôle principal de Candy qu’Elizabeth Olsen. Son talent, son charisme et son énergie peuvent envoûter le public pas comme les autres. «

Étant une histoire si fascinante, il n’est pas surprenant que ce ne soit pas la première fois qu’elle est adaptée pour la télévision. En fait, Amour et mort n’est même pas la seule adaptation du boîtier Montgomery-Gore actuellement en développement. À l’UCP d’Universal Studio Group, Elisabeth Moss est attachée à jouer dans Des bonbons, une série limitée en développement à partir de L’acteRobin Veith et Nick Antosca.

En 1990, le téléfilm CBS Un meurtre dans une petite ville a été diffusé. Le film, réalisé par Stephen Gyllenhaal et mettant en vedette Barbara Hershey et Brian Dennehy, était également vaguement basé sur l’affaire. La co-vedette Barbara Hershey a remporté un Primetime Emmy Award pour la meilleure actrice principale – une mini-série ou un film.

Amour et mort a sa juste part de talents impliqués, non seulement devant la caméra, mais aussi dans les coulisses. De gros petits mensonges le créateur David E. Kelley servira à la fois d’écrivain et de producteur exécutif pour l’émission. Nicole Kidman fera à nouveau équipe avec Per Saari en tant que producteurs sous leur bannière Blossom Films. Diriger l’émission sera Lesli Linka Glatter connue pour son travail sur la série de thrillers acclamée Patrie.

L’annonce de l’implication d’Olsen dans le projet passionnera sans aucun doute les fans de la WandaVision actrice qui est en quelque sorte sur une séquence de victoires pour le moment. Fraîchement sortie du succès de son rôle gagnant du public de Wanda Maximoff dans les séries télévisées Disney + et Marvel, Olsen est sur le point de reprendre le rôle dans le très attendu film Marvel Docteur Strange dans le multivers de la folie, Dont la sortie est prévue pour le premier trimestre de 2022.

Sujets: HBO Max, Streaming