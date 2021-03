La nouvelle Mercedes-AMG C 63, l’hybride rechargeable, a déjà fait l’objet de tests

Ici, nous avons déjà examiné en détail à quoi s’attendre du nouveau Mercedes-AMG C 63 qui, en somme, se passera de son charismatique V8 et gagnera un moteur hybride brancher, combinant un quatre cylindres en ligne avec un moteur électrique, et fera également ses débuts à quatre roues motrices.

Nous avons maintenant obtenu les premières photos d’espionnage du modèle lors des tests hivernaux habituels, la berline allemande musclée paraissant toujours très camouflée.

Même ainsi, il est possible de détecter la calandre panaméricaine typique qui orne les modèles avec le joint AMG, les quatre orifices d’échappement et aussi des roues et des disques de frein assez généreux dans leurs dimensions. Il n’y a aucun doute sur le modèle dont il s’agit.

Ce que nous ne pouvons pas identifier, ce sont les étranges appendices qui semblent sortir du capot près de la base du pare-brise. Que seront-ils? Une sorte d’équipement de test lié à la suspension? Laissez vos suggestions …

Nouvelle ère à Affalterbach

Il faut admettre que le choc est toujours grand par rapport à la décision d’AMG de se passer du V8 biturbo qui a marqué la dernière génération du C 63 – le V8 est une présence constante sous le capot de la Classe C depuis la première génération – , apparaissant à la place d’un quatre cylindres en ligne combiné à un moteur électrique.

Nous avons déjà expliqué pourquoi ils n’ont pas non plus utilisé le nouveau six cylindres en ligne de la marque star pour remplacer le V8, mais passer à un quatre cylindres – même si le M 139, le même que l’A 45 et A 45 S – cela semble être une étape très radicale.

malgré la réduction des effectifs brusque – la moitié des cylindres et la moitié de la cylindrée – on ne s’attend pas à ce que la nouvelle Mercedes-AMG C 63 vienne avec moins de «muscle» que le modèle actuel. Les rumeurs suggèrent que la version la plus puissante, la C 63 S, atteint quelque chose comme 550 ch.



Une manière de compenser également le lest supplémentaire de la partie électrique et des quatre roues motrices. Pourtant, tout indique que ce «monstre» technologique accuse très près de 2000 kg lorsqu’il se révèle. Près de 200 kg de plus que son rival récemment présenté BMW M3 Competition, qui en a également très peu – une différence qui sera réduite avec l’arrivée de la version sans précédent à quatre roues motrices de la M3.

La nouvelle Mercedes-AMG C 63 devrait être connue plus tard cette année, mais elle ne devrait être commercialisée qu’au début de 2022.