La nouvelle image Optimus Prime arrive alors que Transformers: Rise of the Beasts termine le tournage

Récemment, le réalisateur Steven Caple Jr. a posté une nouvelle photo sur sa page Instagram officielle (@stevencaplejr) annonçant que le très attendu Transformers : L’Ascension des Bêtes a maintenant terminé la production. La photo récemment publiée révèle un nouvel angle de gros plan sur la première génération d’Optimus Prime, tandis que le réalisateur Steven Caple Jr. est assis dans le siège du conducteur avec la légende ci-dessous indiquant: « C’est un wrap ». La photo a été prise sur le lieu de tournage à Machu Picchu, au Pérou. Vous pouvez consulter la toute nouvelle photo de la page Instagram officielle du réalisateur Steven Caple Jr. ci-dessous.

La nouvelle photo de la première génération d’Optimus Prime vient juste deux semaines après que le réalisateur Steven Caple Jr. a dévoilé notre tout premier aperçu des Autobots et des Terrorcons qui sont présentés dans le prochain film. Basé sur la série populaire de dessins animés, de jouets et de bandes dessinées, Paramount’s Transformateurs franchise a commencé en 2007. Maintenant Transformers : L’Ascension des Bêtes sera principalement influencé par la Guerres des bêtes scénario. Ci-dessous, vous pouvez également consulter les photos précédemment révélées des Autobots et des Terrorcons.

Transformers : L’Ascension des Bêtes est un prochain film d’action américain de science-fiction basé sur le Transformateurs ligne de jouets par Hasbro. Le film est réalisé par Steven Caple Jr. d’après un scénario de Darnell Metayer et Josh Peters, et une histoire de Joby Harold. Transformers : L’ascension des rythmes met en vedette Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez et Tobe Nwigwe. Peter Cullen dans le rôle d’Optimus Prime et Ron Perlman dans celui d’Optimus Primal assument les rôles d’acteurs vocaux pour les deux personnages d’organismes robotiques héroïques. Aucun autre acteur de voix n’a été révélé pour le moment.

Le synopsis officiel de Transformers : L’Ascension des Bêtes lire comme, en 1994, une paire d’archéologues de Brooklyn entrent dans un ancien conflit qui est lié à trois factions de Transformers: les Maximals, les Predacons et les Terrorcons. Le prochain film devrait être le septième volet du live-action Transformateurs série de films, et a déjà été confirmé comme une suite de 2018 Bourdon. Le film sera principalement centré sur Optimus Prime en 1994 à Brooklyn, New York, Machu Picchu et Cusco, Pérou, et Tarapoto, San Martin. Il a également été révélé que le ton et l’action de Transformers : L’Ascension des Bêtes sont fortement influencés par Terminator 2 : Jour du Jugement.

Alors que de nombreux détails concernant le film à venir sont toujours gardés secrets, Transformers : L’Ascension des Bêtes devrait actuellement sortir aux États-Unis le 24 juin 2022. Le film est une co-production entre eOne et Paramount Pictures. Transformers : L’Ascension des Bêtes est produit par Don Murphy, Tom DeSanto, Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay, Mark Varhradian et Duncan Henderson. Jusqu’à présent, les Transformers confirmés qui devraient apparaître dans le prochain film sont Optimus Prime, Bumblebee, Mirage, Arcee, Wheeljack, Optimus Primal, Rhinox, Airazor, Cheetor, Scourge, Nightbird et un personnage non identifié avec un mode véhicule orange General Motors c4500 topkick dépanneuse.

