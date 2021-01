La nouvelle Honda Civic Type R continuera d’être purement à combustion

Après des rumeurs selon lesquelles le prochain Honda Civic Type R pourrait suivre la voie hybride – essieu arrière électrifié, ce qui rend le trappe chaude dans un «monstre» à quatre roues motrices – on peut désormais les «archiver» définitivement. La future Civic Type R, qui arrivera en 2022, restera fidèle, seule et unique, à la combustion.

Ce sera l’exception à la règle, ou plutôt, aux plans avancés par Honda en 2019 qui promettait d’électrifier toute sa gamme d’ici 2022, soit par hybridation (CR-V et Jazz), soit par l’ajout de véhicules électriques (Honda e).

Au contraire, la 11e génération de la Honda Civic, anticipée par la Civic Prototype en novembre dernier, dans ses versions régulières devrait également suivre la voie de l’électrification, avec des moteurs hybrides, comme on l’a vu dans d’autres modèles de la marque.

Et après

Maintenant que nous savons que la future Civic Type R ne sera pas électrifiée, que pouvons-nous attendre de la dernière génération de cette trappe chaude purement combustion?

Même s’il s’agit d’une nouvelle génération, la nouvelle Civic Type R ne devrait pas s’écarter des revenus du modèle que nous connaissons. En d’autres termes, un tout-en-un, avec une transmission manuelle à six rapports et toujours équipé du K20C1, le bloc quatre cylindres en ligne d’une capacité de 2,0 l et turbo. Certaines rumeurs parlent de chevaux supplémentaires par rapport aux 320 ch actuels, mais les ingénieurs de Honda se concentrent davantage sur l’augmentation de l’efficacité et la réponse du moteur.

Non pas que la Civic Type R semble avoir besoin de plus de puissance: elle reste la plus puissante du segment en ce qui concerne trappe chaude Traction avant. Afin de mettre efficacement toute la force du moteur sur l’asphalte, le nouveau modèle héritera de l’actuel les mêmes solutions en liaison avec le sol, qui contribuent à la fois à son efficacité et à son agilité.

Honda Civic Prototype a anticipé la 11e génération

Ahead restera la suspension à double essieu, une dérivation du schéma MacPherson bien connu, mais qui sépare les fonctions de direction et d’amortissement / traction – se traduit par moins d’effets de couple dans la direction (direction de couple) -; tandis que derrière il maintiendra un schéma multi-bras. L’amortissement continuera également d’être adaptatif et comportera un différentiel autobloquant pour assurer une traction maximale dans toutes les situations.

En regardant les prototypes de test camouflés qui existent, l’apparence continuera également à être plus exubérante que contenue – même en considérant que la 11e génération sera plus discrète visuellement – sans parler de l’énorme aile arrière. Dans la dernière mise à jour du modèle, nous avons vu une variante visuellement plus « timide », la Sport Line, sans aileron arrière – il est probable que le nouveau modèle offre également une telle possibilité.

Les grandes nouveautés du modèle ne seront donc pas au niveau de sa chaîne cinématique ou de son châssis – qui restent tout de même au sommet du segment -, mais, comme le reste de la Civic, au niveau du design (extérieur et intérieur), de la numérisation, de la connectivité. et sécurité active (assistants de conduite).