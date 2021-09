La nouvelle équipe Sony Firesprite continue d’embaucher pour le jeu « Dark, Narrative Adventure »

Avant l’acquisition par Sony de The Persistence et du développeur de The Playroom Firesprite Games, le studio anglais annonçait des positions ouvertes sur deux projets différents : un « jeu de tir multijoueur énorme qui change la donne » et une « aventure ambitieuse de blockbuster narratif sombre ». Lorsque Sony a recruté l’équipe tout récemment, Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios, n’a pas été en mesure de confirmer si ces projets se concrétiseraient, déclarant simplement que Firesprite Games offrirait des titres exclusifs en dehors des « offres de base » de Sony. Cependant, dans le cas du jeu « d’aventures sombres et narratives », au moins, le travail sur le titre semble toujours en cours.

Dans un article publié hier sur LinkedIn, le développeur a annoncé un poste de directeur du développement pour aider à « tous les aspects de la planification et de la livraison d’une aventure narrative sombre avec des objectifs de définition du genre ». L’équipe partage les positions ouvertes sur le site Web depuis un certain temps maintenant, mais c’est la première fois qu’elle mentionne le projet depuis le rachat de Sony. Le message mentionne même être « un studio PlayStation ». Par conséquent, il semble assez prudent de supposer que ce titre mystérieux se concrétisera effectivement sur PS5.

Ailleurs, Firesprite Games recrute également pour ses départements de codage, d’animation, d’art, de narration, de production et de conception. Le développeur est déjà le plus grand studio propriétaire de Sony au Royaume-Uni, et bien que ces postes puissent simplement remplacer ceux qui ont quitté l’équipe, la vague d’embauche suggère que le développeur souhaite seulement se développer davantage.

On ne sait actuellement pas si l’autre projet, « l’énorme jeu de tir multijoueur qui change la donne », est toujours en cours. Les rumeurs d’un Horizon Le jeu dérivé du PSVR a également fait le tour il y a quelque temps, mais aucune mise à jour ou preuve n’a été partagée depuis. À l’époque, Firesprite Games recherchait du personnel pour travailler sur un « projet d’aventure d’action VR adapté de l’un des titres IP de console multimillionnaires les plus originaux et les plus vendus au cours des 10 dernières années ».