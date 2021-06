La nouvelle émission de Netflix ‘Sexy Beasts’ reçoit un contrecoup

Des émissions de rencontres comme « The Bachelor » et « The Bachelorette » font fureur en ce moment.

Collectivement, la série compte environ 40 saisons au fil des ans et les deux ont gagné en popularité dans le monde entier. Mais les émissions de rencontres à l’aveugle à l’ancienne comme « The Dating Game » ou « Blind Date » semblent être démodées.

Il y a un an, Netflix a publié une saison de 10 épisodes d’une émission intitulée « L’amour est aveugle » qui a connu un assez grand succès, conduisant à des relations formées à l’écran.

Et maintenant, Netflix a publié une bande-annonce pour une autre émission de rencontres à l’aveugle appelée « Sexy Beasts » – mais elle a un peu une torsion.

L’émission de rencontres « à l’aveugle » couvre les hommes et les femmes de prothèses et de maquillage qui les transforment en, eh bien… bêtes. L’émission, qui débutera le 21 juillet, a déjà été approuvée pour deux saisons et sera narrée par le comédien Rob Delaney.

C’est en fait une version internationale qui a été diffusée pour la première fois en Grande-Bretagne en 2014, avec le même titre d’émission. Il a été adapté et diffusé en Allemagne, en Corée et sur la chaîne américaine A&E.

Maintenant, sur le papier, sans regarder la bande-annonce, cela ne semble pas être une mauvaise idée. Le vrai problème se pose lorsque vous faites réellement Regardez la bande-annonce.

La promo s’ouvre avec une femme déguisée en panda, parlant à un homme qui ressemble à un taureau. « Je veux me marier, je veux avoir des bébés avant d’avoir 26 ans. Avez-vous une assurance maladie ? » lui demande-t-elle. Les deux participants admettent alors qu’il s’agit du « blind date le plus étrange de tous les temps ».

Dit être un hybride de « The Masked Singer » et « Love Is Blind », les commentateurs sur Twitter, YouTube et Reddit se sont immédiatement transformés en une indignation alimentée par les mèmes, invitant même la communauté à commenter, car les gens continuent de les référencer dans ce désordre.

Filmé pendant COVID-19 en 2020, l’idée derrière l’émission est de « mettre à l’épreuve une véritable chimie à l’aveugle » en couvrant tous les candidats en prothèses et en les transformant en animaux, bêtes ou créatures.

Et tandis que les 48 conceptions de costumes et de maquillage uniques sont incroyables, les gens comparent leur look aux furrys et aux fursuits qu’ils portent, affirmant que ce spectacle fait partie de « l’agenda furry ».

Cependant, les furries considèrent le concept complètement insultant.

Les furries et les « normies » se sont regroupés dans une guerre remplie de mèmes contre la série.

Avec des milliers de retweets et de commentaires, le consensus est que cette émission est juste… vraiment bizarre. Je veux dire, il suffit de regarder le fil Twitter des mèmes et des réponses hilarantes.

Il est difficile de ne pas se moquer des « Sexy Beasts » quand ils nous ont donné toutes les munitions nécessaires, devant et au centre – et c’est leur objectif.

C’est exactement ce que voulait Netflix. Celui qui est à la tête du marketing n’est peut-être qu’un génie tordu, et la plupart des gens regarderont probablement l’émission juste pour voir à quel point elle est mauvaise.

Malgré les rires et les mèmes, « Sexy Beasts » se heurte à une réaction plus grave.

Le but d’un rendez-vous à l’aveugle est que vous n’avez aucune idée de ce à quoi cette personne ressemble, donc vous ne savez pas à quoi vous attendre et essayez de vous en sortir.

Le problème avec « Sexy Beasts » est dans le titre — tous le candidat est attrayant.

Dans la bande-annonce, certains des vrais visages des candidats sont montrés et ils sont magnifiques. Sans oublier qu’ils sont tous maigres et exactement ce que la société juge « attrayant ». De plus, il semble n’y avoir que des couples hétérosexuels hétérosexuels.

Netflix se félicite d’avoir un iota de diversité, mais est-ce vraiment un rendez-vous à l’aveugle si le « célibataire » ou le « célibataire » sait qu’il sera de toute façon jumelé à quelqu’un d’attirant ?

« Love is Blind » a eu un taux de réussite de 25%, mais « Sexy Beasts » connaîtra-t-il le même succès ?

Il semble qu’il y ait beaucoup de chances de succès dans la série, plus que « Love Is Blind ». Cependant, le concept dans son ensemble est étrange.

Il y a six épisodes par saison, donc si mes calculs sont corrects, avec 48 conceptions de costumes uniques et deux saisons d’épisodes, cela signifie qu’il y aura huit concurrents uniques par épisode.

Honnêtement, cela a l’air très amusant, quel que soit son succès et le nombre de critiques qu’il reçoit déjà.

La bande-annonce était légère et les candidats semblaient s’amuser les uns avec les autres, associant même les prothèses à certaines de leurs blagues et flirtant.

Non seulement cela, mais les mèmes qui proviendront certainement des épisodes eux-mêmes sont garantis pour être des succès retentissants.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.