La nouvelle date de sortie de No Time to Die retarde officiellement James Bond jusqu’en octobre 2021

Dans un peu de déjà vu laid, en particulier pour les fans de James Bond, la sortie de Pas le temps de mourir a encore été retardé. MGM a secoué l’industrie l’année dernière en annonçant que la publication prévue pour avril serait retardée, car les problèmes de santé et de sécurité dans le monde entier continuaient de s’intensifier. Maintenant, alors que ces mêmes préoccupations persistent sans aucun signe de ralentissement dans un avenir immédiat, le studio a pris la décision de repousser à nouveau le dernier film de Daniel Craig.

PAS LE TEMPS DE MOURIR 8 octobre 2021 pic.twitter.com/HZlNG5kz8t – James Bond (@ 007) 22 janvier 2021

Le film a déjà été retardé plusieurs fois. Il devait arriver le 2 avril dernier. Comme confirmé sur les comptes officiels des médias sociaux James Bond, Pas le temps de mourir sortira désormais en salles le 8 octobre 2021. L’affiche, qui met en valeur le 007 de Daniel Craig, était accompagnée de la légende «No Time to Die 8 octobre 2021». Il avait été prédit ces dernières semaines qu’une telle décision était imminente, compte tenu de l’état actuel des salles de cinéma. Actuellement, un grand pourcentage de cinémas aux États-Unis sont fermés. En conséquence, le box-office a continué de patauger.

Cela présente un défi pour un film de cette taille. MGM et les distributeurs ont besoin d’une certaine somme d’argent en retour. Pas le temps de mourir est dit avoir un budget de production au nord de 200 millions de dollars. Même si des films comme Tour du monde des trolls et Bill et Ted affrontent la musique a eu un succès relatif avec les versions multiplateformes impliquant des locations de VOD premium, un film Bond ne peut tout simplement pas gagner assez d’argent de cette façon. Et une sortie théâtrale mondiale dans le climat actuel entraînera certainement la mort à l’arrivée. Étant donné que les quatre films précédents de Craig en tant qu’espion emblématique du MI6 ont rapporté plus de 3 milliards de dollars combinés au box-office, la décision de retarder encore une fois n’était probablement pas judicieuse, d’un point de vue financier.

Cari Joji Fukunaga (Bêtes d’aucune nation) a réalisé le film. Le casting comprend Lashana Lynch, Ana de Armas, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright, Ben Whisaw et Naomie Harris. Lynch, il a été confirmé, jouera le nouveau 007, prenant le relais en l’absence de Bond du MI6. Rhapsodie bohémienne La star Rami Malek est à bord pour jouer le méchant principal, Safin.

En attendant, MGM a gaspillé pas mal d’argent pour commercialiser le film jusqu’à présent. Ils ont publié plusieurs bandes-annonces, des affiches avec des dates précédentes et ont même diffusé un spot lors du Super Bowl de l’année dernière. Cela a sans aucun doute été coûteux. Pour les cinémas, c’est encore un autre coup dur qu’ils peuvent difficilement se permettre. Alors que le box-office se porte mal et que davantage de grands films prévus pour le premier semestre 2021 devraient être retardés, ils ne tiennent qu’à un fil. AMC, la plus grande chaîne de théâtre aux États-Unis, lutte contre la faillite depuis des mois dans l’espoir que la situation s’améliorera. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter l’affiche du fonctionnaire Twitter de James Bond Compte.

Sujets: No Time to Die, James Bond, Salles de cinéma