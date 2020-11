La nouvelle date de sortie de Fantastic Beasts 3 est annoncée après la démission de Johnny Depp

Warner Bros. a annoncé une nouvelle date de sortie pour Bêtes fantastiques 3. Il a été révélé la semaine dernière que le studio s’était séparé de Johnny Depp, ce qui a conduit à la refonte de Gellert Grindelwald. Au moment d’écrire ces lignes, le studio n’a pas d’acteur aligné, mais les fans ont suscité une certaine excitation autour d’un éventuel retour de Colin Farrell. La suite devait initialement sortir en novembre 2021.

Bêtes fantastiques 3 ouvrira désormais le 15 juillet 2022, tant que tout se passe bien. Les cinémas sont encore en grande partie fermés et les productions sont fermées à gauche et à droite en raison de la crise de santé publique. Il ne serait pas surprenant de voir la production de la suite être retardée davantage. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir qui ils auront pour remplacer Johnny Depp, qui est toujours payé pour le film, même s’il n’aurait tourné qu’une seule scène en septembre.

On pense que Warner Bros. n’a pas tiré Johnny Depp de Bêtes fantastiques 3. Au lieu de cela, des initiés disent qu’on lui a demandé de démissionner afin de maintenir son contrat en place. L’acteur a un « contrat dit pay-or-play, qui exige qu’il soit entièrement indemnisé que le film soit réalisé ou non et même s’il est refondu ». On ne sait pas quel genre d’action Warner Bros aurait dû entreprendre si Depp avait refusé de quitter le rôle. Une grande quantité de Harry Potter Les fans veulent que Depp quitte le rôle de Gellert Grindelwald depuis quelques années maintenant.

La sortie de Johnny Depp de Bêtes fantastiques 3 vient juste après avoir perdu un procès en diffamation contre le tabloïd The Sun. Lorsque les allégations d’Amber Heard contre Depp sont devenues publiques, le journal a publié un titre dans lequel ils ont qualifié l’acteur de «batteur d’épouse». Depp a nié toutes les allégations de violence physique de son ex-femme et a affirmé que Heard était celui qui l’avait agressé physiquement. Maintenant qu’il avait perdu l’affaire, Warner Bros. devait prendre une décision et cela devait être rapide. Quant à Depp, il envisage déjà de contester la décision du juge et il a une autre poursuite en diffamation déposée contre Heard en Virginie.

Harry Potter la créatrice JK Rowling a été très vocale sur son soutien à Johnny Depp au fil des ans. En 2017, alors que les allégations faisaient toute l’actualité, l’auteur a déclaré: « Sur la base de notre compréhension des circonstances, les cinéastes et moi sommes non seulement à l’aise avec notre casting d’origine, mais vraiment heureux que Johnny joue un personnage majeur dans les films. » Le studio a décidé d’aller à l’encontre de cette pensée originale la semaine dernière, ce qui repousse encore plus loin la suite. The Hollywood Reporter a été le premier à annoncer la nouvelle date de sortie de Bêtes fantastiques 3.

