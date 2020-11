La nouvelle Chromebox 4 veut se cacher derrière votre moniteur et est réarmée avec des processeurs Intel de 10e génération

Vous n’avez pas de place dans votre maison pour l’un de ces ordinateurs encombrants? Pas de problème car les mini PC viennent à la rescousse. Le dernier exemple est le nouveau Chromebox 4 d’Asus, un ordinateur de bureau petit format qui invite même cachez-les dans n’importe quel moniteur de montage VESA.

En plus de cela, les principaux composants sont les nouveaux Processeurs Intel Celeron et Intel Core de 10e génération, qui constituent un saut important par rapport à la Chromebox 3 qui avait des micros de 8e génération.

Une équipe qui veut fonctionner tout en étant bien cachée

L’équipement n’a pas changé le format, mais maintenant on peut profiter de la puissance de l’Intel Celeron 5205U dans la version la plus modeste, mais aussi jusqu’au Core i7-10510U avec quatre cœurs.

Il est également possible de configurer ces ordinateurs avec une unité de stockage allant d’un modèle eMMC de 64 Go à un SSD de 256 Go. Les configurations sont complétées avec jusqu’à 8 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz et une bonne sélection de ports tels que HDMI 2.0 ou USB-C avec interface USB 3.2 Gen 1. Maintenant, nous pouvons connectez jusqu’à quatre moniteurs à des équipes plus polyvalentes que jamais.

La connectivité WiFi 6 rejoint un port Ethernet Gigabut, et dans la boîte, nous trouverons à la fois l’adaptateur et le câble d’alimentation comme cette plaque utile qui vous permet de l’adapter à n’importe quel moniteur avec une monture VESA.

L’autre particularité de cette équipe -comme celles qui l’ont précédée- c’est dans le système d’exploitation qui le régit, qui n’est autre que Chrome OS en mettant l’accent sur le navigateur en tant que protagoniste d’une expérience dans laquelle nous avons également été en mesure d’installer et d’exécuter des applications Android nativement depuis Google Play pendant longtemps.

La nouvelle Chromebox Asus sera disponible aux États-Unis en décembre à un prix à partir de 289 €. Nous ne connaissons pas encore les détails de son prix et de sa disponibilité en dehors de ce pays, mais nous mettrons à jour ces informations lorsque nous aurons ces informations.

Plus d’informations | À SES